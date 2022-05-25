公務員加薪｜葉劉：高層加薪7.26%脫離現實 華員會擬倡劃一加5.3%

薪酬趨勢調查委員會今日確認早前發表的調查結果，公務員低中高層的薪酬趨勢淨指標，加幅介乎2.04%至7.26%。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，高層公務員如果依照薪酬趨勢淨指標加薪7.26%，將是脫離現實，會有很大爭議，社會不會接受。有傳，公務員工會之一的華員會，計劃在明日向政府建議劃一加薪5.3%。

料 政府會考慮所有因素

葉劉淑儀續指，政府每年考慮公務員薪酬調整，除了淨指標，亦會考慮本港經濟狀況、政府財政、公務員士氣及通脹等因素，不會只跟隨淨指標，過去2年亦沒有跟隨，她相信今年政府作決定前，會考慮所有因素，認為如果公務員亦同樣按通脹加薪，都是合理及可以接受。

薪酬趨勢調查委員會今日下午舉行會議，確認2022年薪酬趨勢調查結果，經扣除遞增薪額，高層薪金級別公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，中層為4.55%，低層為2.04%，即高層公務員今年有望加薪最多7.26%。調查委員會主席李鑾輝認為，調查結果有關數據真實、客觀反映市場情況。

華員會建議劃一加薪追通脹

代表公務員的其中一個工會華員會，據報向會員發出通知，將在明日建議政府劃一加薪5.3%。華員會指出，公務員在過去兩年凍薪，已累積5.3%的通脹壓力。然而在薪酬趨勢調查委員會中，低層及中層公務員分別只得2.04%及4.55%的加薪指標，認為未能追上通脹。故華員會的理事會，決定在明日向政府提出劃一加薪5.3%的建議。