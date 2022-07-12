公務員加薪｜行會通過劃一加薪2.5%　追溯至4月1日生效 (更新)

【15:35更新】公務員事務局公布，行政長官會同行政會議決定在2022至23年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬2.5%，生效日期追溯至本年4月1日。

局方指，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣，惟鑑於現時香港經濟前景存有不確定性，政府亦預計今個財政年度將出現赤字，作為負責任的政府，需審慎處理公務員薪酬調整，強調政府肯定公務員同事過去一年付出努力，尤其是在第五波疫情下有超過14萬名政府僱員投身抗疫。

爭取8月發放調整後薪金及追補薪金

局方又指，政府十分理解同事對今年薪酬調整的關注，因此決定盡快處理公務員薪酬調整的工作，並大幅壓縮工作時間表，於7月13日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報後，爭取在本立法年度會期結束前將薪酬調整建議提交立法會財務委員會考慮，以期在8月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。

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【13:25】消息指，行政會議決定公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日生效。

早前公布的薪酬趨勢調查顯示，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%，加薪幅度引起社會爭議。

4公務員評議會曾不滿加薪2.5%

其後行會建議公務員劃一加薪2.5%，稍高於預算案預測2%基本通脹率，惟4個公務員評議會對2.5%的加薪建議不滿，要求與李家超會面，促重新考慮加薪幅度。消息指，行會今日「拍板」，決定公務員劃一加薪2.5%。