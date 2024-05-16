公務員加薪2024︱高中低層薪趨淨指標4.01%、4.32%、5.47%　人力顧問：唔現實 (更新)

【13:30更新】新增人力顧問和公務員工會回應 影響約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查委員會，今(17日)公布2024年薪酬趨勢初步調查報告，其中高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%，在扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。薪趨會強調，有關調查僅屬初步結果，並非考慮公務員薪酬調整的唯一因素。 薪趨會：僅初步結果「未必一定跟隨」 薪酬趨勢調查委員會主席李律仁指，今次調查收集110間公司，過去12個月涉及13.4萬名僱員的數據。他強調調查只是初步結果，並非委員會向政府建議的公務員加薪幅度，更不是公務員薪酬調整的唯一考慮因素。委員會下周三將再開會，確認調查結果，向政府提交報告，交由行政長官會同行政會議決定薪酬調整幅度。

公務員事務局常任秘書長梁卓文亦指，薪酬趨勢淨指標並非政府加薪的建議，亦非行會考慮調薪的唯一因素，需要一共考慮6大因素，包括本港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣等，故政府「未必一定跟隨淨指標」。 稱「高通才」措施 與調查關係不大 被問到在本港財赤問題下，今次淨指標提及加薪有否考慮目前市場的經濟情況，有否信心能夠「加足」。梁卓文再三重申要考慮、平衡各項因素，包括本港的經濟情況，下周三將與公務員職方代表會面，以了解對公務員士氣影響，及後行會會按照6大因素提出調薪方案及邀請職方作出回應，再交回行會拍板。

對於高才通來港人才有否拉高中高層公務員的指標，薪趨會指，調查期間並無要求企業填寫僱員的來源地，認為吸引人才的措施與今次調查並無太大關係。 本年度料赤字481億元 政府經濟顧問梁永勝指，本港經濟今年首季錄得2.7%的溫和按年增長，連續第5季錄得正增長，大部分GDP的組成部分在第一季都錄得增長，通脹溫和，預料今年餘下時間，本港經濟可望繼續穩健增長，市民就業收入亦穩健增長，加上政府推出提振信心的措施，都對經濟活動有幫助，惟地緣政治局勢和美國減息步伐的風險因素需要留意，而政府本年度預計的赤字為481億元。

周綺萍：調查結果唔現實 對於薪趨會公布的調查結果，資深人力資源顧問周綺萍表示驚訝，認為目前經濟環境欠佳，不少企業加薪幅度僅約3.3%至3.5%，而今次調查得出的數字偏高，若政府「加足」，將對私人市場造成壓力，特別是跟隨政府調整薪酬的公共事業。她直言「調查結果唔現實，但問題係僱主要面對現實」。 公務員工會：應按淨指標「加足」 不過，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則希望政府按淨指標「加足」，認為目前政府聘請低層公務員有難度，若不相應調高薪酬，將難與私人市場競爭。

對於政府面臨財赤問題，有指公務員應該減薪，梁籌庭就說，經濟不景時，公務員通常「萬箭穿心」，若薪酬加幅最終低於今次淨指標，將影響公務員士氣，亦會影響市場。至於公務員總工會主席馮傳宗亦指，薪酬趨勢調查的機制行之有效，應該尊重機制，按淨指標加薪。