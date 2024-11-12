公務員團隊上年度流失9300人　3000人辭職數字從高位回落

公務員事務局表示，上個財政年度有約9,300名公務員流失，佔在職公務員人數約5.4%，約六成為退休，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等。當局指，首長級公務員退休人數佔在職首長級公務員約11.6%，貼近過去10年的最高比率11.7%。

公務員事務局向立法會一個委員會提交文件指，截至今年3月31日，公務員編制約為19.2萬個職位，在職人數則約為17.3萬人，佔香港人口和勞動人口分別約2.3%及4.6%，當中首長級人員編制和實際在職人員分別為1,600個及1,400人。

文件提到，上個財政年度有5,700名公務員退休，佔在職人數約3.3%，退休首長級公務員人數更佔在職的約11.6%。按公務員現時的退休年齡推算，未來20年的自然流失率將逐漸下降及回穩，退休人數佔公務員在職人數會由2024至2029年期間的每年平均約2.9%，逐漸下降至2029至2034年期間的約2.5%。

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另外，上年度有約3,000名公務員辭職，辭職率為1.8%，公務員事務局指情況已經從高位回落，並重申政府部門一向有機制處理出缺職位的工作，如由合適人員署任、延長屆退休年齡公務員的服務等，因此辭職情況沒有對政府運作帶來太大影響。當局續指，政府每年收到數十萬份職位申請，平均每年約一萬人獲聘，可見公務員工作十分具吸引力。