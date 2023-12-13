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2023-12-13 16:03:00

公務員守則更新「政治中立」以效忠國家為前提　楊何蓓茵：過去有人曲解含意 (更新)

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政府更新《公務員守則》諮詢稿，指「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。(林俊源攝)

政府更新《公務員守則》諮詢稿，指「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。(林俊源攝)

【15:59更新】政府今日(13日)下午公布更新《公務員守則》諮詢稿，並列出12項作為公務員的基本信念和操守準則，當中新增「一國兩制」和公務員作出宣誓及聲明要求的兩個部分，要求全體公務員應熟知《港區國安法》條文，要有維護國家安全的職責，惟保留「政治中立」的準則，不過「政治中立」必須以效忠國家和香港特區行政長官為前提，強調公務員擁護「一國兩制」、維護國家安全、全力協助行政長官有效施政，以及支持政府政策立場是理所當然。

政府公布更新《公務員守則》諮詢稿，指公務員「政治中立」是以效忠國家為前提。(林俊源攝) 政府公布更新《公務員守則》諮詢稿，指公務員「政治中立」是以效忠國家為前提。(林俊源攝) 政府今日下午公布更新《公務員守則》諮詢稿。(林俊源攝) 政府今日下午公布更新《公務員守則》諮詢稿。(林俊源攝)

稱「政治中立」是不能因政見拒執行政府政策

公務員事務局長楊何蓓茵指，過去曾經有人曲解「政治中立」的含意，公務員必須對此有所辨識和警惕，又指「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提，強調任何公務員應效忠自己的國家，這是「應有之義」。她指過往有少部分的公務員對於現行守則內容未必清晰掌握，甚至有曲解，造成行為上偏遠公務員的核心價值，因此當局希望透過重整清晰、完整和合宜的基本信念和操守準則，作為公務員的行為指南，對公務員日常工作和決策起指導作用。

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諮詢稿提及，公務員所謂的「政治中立」是絕不能因自己政見而選擇性拒絕、拖延或消極執行個人未必認同的政府政策，或以任何其他方式令人對政府採取不信任或敵視態度，不可直接或間接組織或參與阻礙特區政府施政的活動。然而，楊何蓓茵強調公務員在工作上不偏袒任何政黨，不代表公務員漠視當前政治形勢，或對有關形勢「不聞不問」，否則會有失職之嫌，又指為制訂政策方案和了解政治訴求，公務員接觸政黨或其他持分者是的必要職務。

指公務員禁以公職身份批評政府   楊：以個人身份非無空間

對於諮詢稿提及公務員不可以公職身分批評任何政府政策，楊何蓓茵表示若公務員以個人身份表達亦非完全無空間，但必須遵守守則，不能令人誤會是代表官方意見，或執行公職時有偏袒，以免令政府的誠信或聲譽受損，當局雖然不會主動要求公務員交出私人通訊作核實及調查，但若發現有公務員違反守則便會採取行動。她強調公務員只要本著真誠和專業行事，在內部討論時應敢於進言，屬「應有之責」。

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