公務員宣誓｜環境督察宣誓簽「天日昭昭」被迫退休　申覆核被拒

任職公務員逾30年的環保署高級環境保護督察，去年三度向署方交回公務員宣誓聲明書時，均在簽署欄上簽署「天日昭昭」四字，去年4月遭即時停職及下令提早退休。他昨日向高等法院申請司法覆核許可，希望推翻當局下令他為公眾利益而退休的決定。法官高浩文今早頒布書面判詞，指他故意透過不遵守要求來抗議，認為有關申請沒有合理爭辯之處及毫無根據，拒絕批出申請許可，下令申請人需支付對方訟費。

申請人Woo Tak Yan被指在未能提供合理解釋的情形下，未在限期前妥當簽署公務員宣誓聲明書，去年4月遭即時停職及下令提早退休。高浩文法官在判詞中重申基本法第99條及公務員事務守則規定，公務人員必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。公務員事務局在公告中亦清晰表示，如有公務員不理會或拒絕宣誓或簽妥和交回聲明，會逐一考慮每宗個案的實際情況，決定是否按現有機制就不當行為，採取相應的紀律行動，或按《公務人員(管理)命令》或有關紀律部隊法例下的機制，展開行動終止有關公務員的聘用。

簽署必須真確、有效

申請人認為當局的決定涉及濫用職權、程序不公、不平等待遇等，亦認為其「天日昭昭」或「昭昭日天」的四字簽署應被視爲正式簽署。法官指當局的規定應被嚴正對待，亦是公務員須背負的責任和期望的公開確認和真切體現，並且讓公務員更明確地意識到，其公職身分所帶來的責任 、承擔和要求。

法官認為簽署必須真確、真實或有效，但胡一直試圖混淆及妨礙有關要求，選擇用四字簽署來代替其簽署，又試圖在簽上四字簽署的其它文件上，重寫日期來掩飾真相，其上司收到胡糾纏不休地去信29次，亦極其耐心回覆，認為事件並沒有任何疏忽或不平等待遇的情況。法官難以相信申請人無法理解其簽署為何屬「未妥當簽署」，而他三度被告知其聲明「未妥當簽署」亦故意不加以糾正，表現出他是透過不遵守要求來抗議。

翻查資料，「天日昭昭」為宋朝名將岳飛，違抗宋高宗將他召回臨安的命令後，被處死前寫下的遺言。