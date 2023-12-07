公務員工會憂心意卡成無形壓力 麥美娟：要求交代有否投票違法

在本港回歸後的首場立法會選舉，選管會曾在投票日前先向全體選民派發第一張紀念卡，然後於投票當日在票站向已投票選民派發第二張，湊成一對，結果地區直選投票率高達53.29%，打破當時香港所有選舉紀錄。事隔25年，政府今次區選將向投票選民派心意卡。

新制下首場區議會選舉3日後投票，選民投票後將可獲一張心意卡。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭擔心，票站心意卡或成為履行公民責任的證明，形容這對公務員構成無形壓力。民政及青年事務局長麥美娟強調，任何人要求他人交代有否投票會違反選舉法例。

在政府多番呼籲公務員投票下，梁籌庭昨在電台節目指，認同投票是公民責任，但心意卡對公務員構成無形壓力，因這可用作識別有否投票，現正安撫感擔憂的公務員。

陳國基籲社會勿以陰謀論思考

麥美娟昨出席活動後指，本港有健全法例保障市民行使投票權，若有人要求他人交代有否投票或投票予誰均屬違法。陳國基接受電台專訪時亦表明，不會要求公務員出示投票後的心意卡，以證明他們有否投票，亦看不到會有壓力，社會不應以「陰謀論」去思考，重申政府是純粹感謝投了票的市民，沒有其他目的，「大家千祈唔好諗多咗。」

