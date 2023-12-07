公務員工會憂心意卡成無形壓力 麥美娟：要求交代有否投票違法

新制下首場區議會選舉3日後投票，選民投票後將可獲一張心意卡。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭擔心，票站心意卡或成為履行公民責任的證明，形容這對公務員構成無形壓力。民政及青年事務局長麥美娟強調，任何人要求他人交代有否投票會違反選舉法例。
在本港回歸後的首場立法會選舉，選管會曾在投票日前先向全體選民派發第一張紀念卡，然後於投票當日在票站向已投票選民派發第二張，湊成一對，結果地區直選投票率高達53.29%，打破當時香港所有選舉紀錄。事隔25年，政府今次區選將向投票選民派心意卡。
在政府多番呼籲公務員投票下，梁籌庭昨在電台節目指，認同投票是公民責任，但心意卡對公務員構成無形壓力，因這可用作識別有否投票，現正安撫感擔憂的公務員。
陳國基籲社會勿以陰謀論思考
麥美娟昨出席活動後指，本港有健全法例保障市民行使投票權，若有人要求他人交代有否投票或投票予誰均屬違法。陳國基接受電台專訪時亦表明，不會要求公務員出示投票後的心意卡，以證明他們有否投票，亦看不到會有壓力，社會不應以「陰謀論」去思考，重申政府是純粹感謝投了票的市民，沒有其他目的，「大家千祈唔好諗多咗。」
公務員投票否不影響晉升
陳國基重申，公務員有「雙重責任」，除盡公民責任亦一定要支持政府工作，但政府不是強迫他們投票，亦沒有監督和懲罰機制，公務員沒有投票不會影響日後晉升。
政府在投票日前夕將在西九文化區舉行大型音樂會，有關4,600張門票昨已全部派出，呼籲未能索取者「可安坐家中欣賞」。為方便在內地選民的鄰近邊境投票站，政府共收到12,976個登記，佔整體名額約34%。麥美娟被問到登記反應是否不理想時，強調設置有關票站不是盲目追求數字，而是便利選民。
李家超：不要再搞「雜音政治」
另外，特首李家超在一個電視節目指，選民在區議會選舉時，可留意候選人對當區熟悉程度、是否勤力等，不要再搞「雜音政治」。他又稱，政府會很積極亦很認真對待一些正確的批評，惟社會仍有一些「軟對抗」，包括故意說政府只重視國家安全而不管其他，形容說法荒謬。