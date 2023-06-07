公務員敲定加薪 追溯至四月一日 高層2.87% 中層和低層4.65% 楊何蓓茵：目標從來不是追通脹

逾17萬公務員今年加薪幅度敲定！行政長官會同行政會議昨通過建議高層公務員加薪2.87%，中層和低層則加薪4.65%，並追溯至今年4月1日。公務員事務局長楊何蓓茵指，3個層級的公務員加幅均高於通脹，但強調機制目標從來不是追通脹。有公務員團體表示「收貨」，亦有團體希望各層公務員劃一加薪5%。

楊何蓓茵昨在行會結束後，公布公務員加薪幅度與早前公布的薪酬趨勢調查淨指標相若，其中高層公務員獲建議加薪2.87%，中層加薪4.65%。原本淨指標加薪4.50%的低層公務員，亦按慣例將幅度調升至與中層看齊，同樣加薪4.65%。新的薪酬生效日期將追溯至今年4月1日。楊何蓓茵指，行會已充分考慮公務員薪酬調整機制下的六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求和公務員士氣。她解釋，香港經濟正在復蘇，但外圍環境不確定下仍有挑戰，政府在上一年度和本年度均有相當的赤字，財政儲備將進一步下跌。

她又提到，3個層級的公務員加幅均高於通脹，過去25年以至最近5年，公務員整體加薪幅度都跑贏通脹，否認薪酬調整追不到通脹的說法。她更表明，公務員薪酬調整機制的目標從來都不是追通脹。去年高、中層公務員加薪幅度遠低於薪酬趨勢調查淨指標。對於有員方意見期望今年可補回相應幅度，楊何蓓茵強調，行會每年審議薪酬調整幅度僅考慮該年因素，「去年嘅考慮，決定咗之後，唔會將任何數、所謂嘅差額滾存到今年。每一年嘅決定都係獨立嘅決定。」

