公務員敲定加薪 追溯至四月一日 高層2.87% 中層和低層4.65% 楊何蓓茵：目標從來不是追通脹

逾17萬公務員今年加薪幅度敲定！行政長官會同行政會議昨通過建議高層公務員加薪2.87%，中層和低層則加薪4.65%，並追溯至今年4月1日。公務員事務局長楊何蓓茵指，3個層級的公務員加幅均高於通脹，但強調機制目標從來不是追通脹。有公務員團體表示「收貨」，亦有團體希望各層公務員劃一加薪5%。
楊何蓓茵昨在行會結束後，公布公務員加薪幅度與早前公布的薪酬趨勢調查淨指標相若，其中高層公務員獲建議加薪2.87%，中層加薪4.65%。原本淨指標加薪4.50%的低層公務員，亦按慣例將幅度調升至與中層看齊，同樣加薪4.65%。新的薪酬生效日期將追溯至今年4月1日。楊何蓓茵指，行會已充分考慮公務員薪酬調整機制下的六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求和公務員士氣。她解釋，香港經濟正在復蘇，但外圍環境不確定下仍有挑戰，政府在上一年度和本年度均有相當的赤字，財政儲備將進一步下跌。
她又提到，3個層級的公務員加幅均高於通脹，過去25年以至最近5年，公務員整體加薪幅度都跑贏通脹，否認薪酬調整追不到通脹的說法。她更表明，公務員薪酬調整機制的目標從來都不是追通脹。去年高、中層公務員加薪幅度遠低於薪酬趨勢調查淨指標。對於有員方意見期望今年可補回相應幅度，楊何蓓茵強調，行會每年審議薪酬調整幅度僅考慮該年因素，「去年嘅考慮，決定咗之後，唔會將任何數、所謂嘅差額滾存到今年。每一年嘅決定都係獨立嘅決定。」
政府：吸人才非單靠薪酬
至於今次加幅建議能否為政府吸引新血和挽留人才，她認為公務員工作能吸引有志服務香港的人，當局亦努力讓同事工作有滿足感，並透過培訓，讓同事有所成長和經驗，「唔單單淨係靠薪酬」。政府將於今日與4個公務員中央評議會的職方會面聽取意見，行會隨後會決定最終薪酬調整幅度，將爭取在立法會休會前諮詢相關事務委員會，並提交財委會審議。
公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府按公務員薪酬趨勢淨指標加薪，形容「可以收貨」，尤其可讓中低層公務員看到其辛勤得到回報，以挽回工作士氣，「不會好像去年一聽到消息就『謝晒』」，但認為高級公務員的薪酬趨勢淨指標被低估，因為私人公司將年終獎金和花紅代替加薪，有關回報就未能反映在基本薪酬之中，建議再調高高級公務員加薪幅度。
他又解釋，不少私人公司已向高級公務員「搶人才」，「他們(高級公務員)經驗豐富，不用培訓，可即時埋位工作，立即有效果」，加上現時公務員退休後福利或不及私人公司，高級公務員很易被「搶」。
公務員總工會主席馮傳宗指，建議加薪幅度與工會看法相近，「不會說不滿意」，但若酌情再調高加幅，薪酬將會更具競爭力。對於加幅是否能挽留公務員人才，馮傳宗認為除薪金，亦須視乎福利待遇，包括假期數目、晉升機會、事業前景和退休後醫療福利等。
政府人員協會發聲明，指加薪建議可接受，認為對比去年加薪2.5%，職方較容易理解。惟該會指，考慮到進一步修復及提升公務員士氣，特別是高級公務員，希望高中低層公務員劃一加薪5%。
人事顧問：加薪幅度與市場相若
合眾人事顧問總經理蘇偉忠認為，當局提出的加薪幅度與市場相若，坦言本港經歷疫情後，大部分打工仔的薪酬增長幅度有限，僅個別較缺人的行業職位才有顯著增幅。他又指，政府人員薪酬主要按機制釐定，私人企業則要視乎自身行業的經營環境、盈利能力和人力資源的供求，未必再跟隨政府的調整幅度。