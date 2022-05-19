公務員有望疫下加人工 薪酬趨勢指標：低層+2.04% 中層+4.55% 高層+7.26% 人力顧問：高層加幅驚人

本港公務員連續兩年凍薪後，今年在疫情陰霾下卻有望加人工。薪酬趨勢調查委員會昨向員方交代今年薪酬趨勢調查結果，經扣除平均遞增薪額後，高層公務員薪酬趨勢淨指標高達7.26%，是香港回歸以來最高；中層為4.55%，低層則為2.04%。有人力資源顧問形容淨指標加幅驚人，與市場狀況脫離，私人公司無可能會跟隨。公務員團體則希望當局如數加薪，以彌補通脹和早前的凍薪。 薪酬趨勢調查委員會昨公布最新薪酬趨勢調查報告，參考111間公司、逾12.8萬名僱員於2021年4月2日至今年4月1日的薪酬變動，今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為3.2%，中層薪金級別及高層薪金級別，分別為5.58%和8.3%；經扣除平均遞增薪額後，低層薪金級別公務員薪酬趨勢淨指標為2.04%、中層為4.55%、高層為7.26%；其中高層淨指標增幅更是回歸以來最高。以一名助理文書主任為例，起薪點15,560元，按低層淨指標可加317元；而起薪點為74,515元的高級行政主任，按高層淨指標更可加5,409元。

料公司在第五波疫情前加薪 薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝認為，結果反映市場情況，指今年的指標明顯向上調整，是基於過去一段時間凍薪，若經濟反彈，如去年反彈6.4%，薪酬便向上升。他又透露，雖然受第五波疫情影響，致今年首季經濟收縮4%，但很多公司都在農曆新年(2月)前已決定加薪。對於高層薪趨總指標加達8%，李估計，過去一年高層人員流動性很大，私人機構或願意出更多花紅留人。 公務員事務局指已收到薪酬趨勢調查初步結果，行政長官會同行政會議會按既定機制，決定薪酬調整時全盤考慮所有相關因素，包括從「薪酬趨勢總指標」計算出來的「薪酬趨勢淨指標」、香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。翻查近年公務員薪酬調查數字，政府大部分時間都跟隨薪酬趨勢調查得出的淨指標加薪，部分年份的實際加幅更略高於淨指標，低層加幅往往會調高至與中層看齊。惟公務員於過往兩年都經歷凍薪，其中2020年淨指標介乎1.15%至1.98%不等，去年則負2.04%至負0.54%。