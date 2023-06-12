公務員牙科覆診要等兩年　8月推先導計劃　洗牙分流至過百私營診所

公務員和合資格人士牙科診所覆診預約輪候時間最新長達約24個月。圖為只服務公務員及合資格人士的海港政府大樓牙科診所。(資料圖片／羅庸軒攝)

本港牙醫人手持續短缺，公務員和合資格人士在政府牙科診所覆診預約的輪候時間，由以往平均約12個月「翻一番」增至約24個月。為紓緩公務員需求，政府將推出公私營協作的先導計劃，部分公務員和合資格人士今年8月1日起，可到指定私營牙科診所預約免費洗牙，預計有逾14萬人受惠。

私營洗牙服務要3個月內完成

公務員事務局向立法會提交文件指，先導計劃的服務期由今年8月1日至2025年1月31日，為期18個月。衞生署將會邀請沒有嚴重口腔病史、已獲安排明年1月或以後進行定期牙科檢查的約14萬名公務員和合資格人士參與，他們7月下旬將陸續收到短訊通知。有意參加的人士可在接獲通知的一個月內，自行聯絡指定的私營牙科診所預約免費洗牙，並要在接獲通知起計3個月內完成，以善用有關名額。

文件顯示，衞生署已經與19個牙科診療機構簽訂先導計劃服務合約，港九新界合共有逾100間診所提供洗牙服務。當局預期，推行先導計劃有助縮短公務員及合資格人士覆診的輪候時間，以及早於其原先約期接受洗牙服務，相應騰出的衞生署牙科診所應診時段亦可調配給其他應診人士覆診或牙科新症之用；先導計劃推行約12個月後會再作檢討。