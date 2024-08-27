公務員申居台傳涉「發假誓」停職 楊何蓓茵拒評 梁籌庭：無可能咩著數都攞晒

近日有報道表示，本港一名於房屋署任職工程督察的公務員申請隨伴侶赴台居留被拒，他曾向台灣當局上訴聲稱表明不會辭去現職，更指「所有公務員都要被迫宣誓」，傳涉「發假誓」之嫌被停職，該公務員及後在政府電話簿的姓名及聯絡資料改為懸空，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日拒絕評論事件，公務員事務局及房屋署早前均表示不評論個別個案。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日在電台節目表示，政府電話簿無法搜尋到公務員的名字通常有兩個原因，一是保護該名職員，二是政府覺得該職員不需要其履行職務。

梁籌庭對該名公務員聲稱「被迫宣誓」感詫異，強調宣誓一定是自願，估計現時該名公務員有機會正停職候查接受紀律聆訊，最終有機會被辭退，但未必干犯刑事罪行，因其言論只導致政府尷尬，毋須提升至法院審判。他續稱「無可能咩著數都想攞晒」，魚與熊掌只能選擇一個，「效忠是一世，即使退休後仍出緊政府糧，考慮移台便須承擔相關風險。」梁籌庭不建議公務員移居台灣，因涉及終生效忠問題，即使退休後提申請，估計台灣當局也不易放寬處理。