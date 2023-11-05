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2023-11-05 22:33:26

公務員薪酬未見受財赤影響　楊何蓓茵：支持特首是最基本責任

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新版《公務員守則》將全面表述「政治中立」。(資料圖片／李睿哲攝)

新版《公務員守則》將全面表述「政治中立」。(資料圖片／李睿哲攝)

本港今個財政年度首6個月赤字高達1,777億元，政府早前更預告整個年度的赤字將高於年初《財政預算案》的估算。公務員事務局局長楊何蓓茵指，暫未見財赤會對公務員薪酬造成很大影響，因為當局需要公務員為政府辛勤工作，待遇需要有足夠吸引力，否則最後會影響整個社會、一眾納稅人。

新版《公務員守則》全面表述「政治中立」

原定今年首季推出的《公務員守則》更新版，最新延遲至明年首季發出草擬稿。楊何蓓茵在一個電視節目透露，新版《守則》將全面表述「政治中立」，要求公務員能夠盡《基本法》下的責任，即服務、支持香港特別行政區和行政長官、維護憲制秩序和國家安全。

楊何蓓茵說，公務員可能有個人政見，「政治中立」是要求他們的工作不得受政見影響，例如為不同政見的人提供服務、分配資源時，必須公平公正。她強調，這不代表公務員毋須支持政府，「支持政府、支持行政長官，係最基本最基本嘅責任。」

楊何蓓茵表示，公務員在「政治中立」下支持特首是最基本責任。(資料圖片／林俊源攝) 楊何蓓茵指公務員的待遇要有足夠吸引力，否則最後將影響整個社會。(資料圖片／李睿哲攝) 上年度有約3,800名公務員辭職。(資料圖片／李睿哲攝) 政府不會為填補公務員流失而降低要求門檻。(資料圖片／李睿哲攝) 政府估計今年度公務員流失數目低於上年度。(資料圖片／李睿哲攝)
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不會為填補公務員空缺降要求

公務員流失方面，楊何蓓茵稱撇除退休員工，上年度共有約3,800人辭職，比例較往年高，不過以今個年度首4個月有一千多人離開推算，整個年度的流失數目應低於去年。她相信公務員流失情況已穩定下來，今年報考公務員的人數亦有所增加，希望可從未來的招聘填補相應人手，惟強調政府不會為填補空缺而降低要求門檻，「會有『咁上下』要求。」

另外，上年度有60名公務員因紀律問題被免職，高於之前5個年度平均每年不足31名。楊何蓓茵解釋，部分個案過往拖延得較長，而目前處理效率已經加快，加上政府現時著重把懲處和違規事項的嚴重性反映在懲處上，導致有關數字上升。她指，政府已向公務員提出清晰的操守要求，他們應該要注意自己的行為，希望數字日後會下跌。

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