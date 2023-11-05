公務員薪酬未見受財赤影響　楊何蓓茵：支持特首是最基本責任

本港今個財政年度首6個月赤字高達1,777億元，政府早前更預告整個年度的赤字將高於年初《財政預算案》的估算。公務員事務局局長楊何蓓茵指，暫未見財赤會對公務員薪酬造成很大影響，因為當局需要公務員為政府辛勤工作，待遇需要有足夠吸引力，否則最後會影響整個社會、一眾納稅人。

新版《公務員守則》全面表述「政治中立」

原定今年首季推出的《公務員守則》更新版，最新延遲至明年首季發出草擬稿。楊何蓓茵在一個電視節目透露，新版《守則》將全面表述「政治中立」，要求公務員能夠盡《基本法》下的責任，即服務、支持香港特別行政區和行政長官、維護憲制秩序和國家安全。

楊何蓓茵說，公務員可能有個人政見，「政治中立」是要求他們的工作不得受政見影響，例如為不同政見的人提供服務、分配資源時，必須公平公正。她強調，這不代表公務員毋須支持政府，「支持政府、支持行政長官，係最基本最基本嘅責任。」