公務員薪酬趨勢淨指標升4.01%至5.47% 政府︰非最終加薪方案

公務員有望連續三年加薪。影響全港公務員調薪幅度的薪酬趨勢調查結果昨日出爐；扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標分別為4.01%、4.32%、5.47%。薪酬趨勢調查委員會指，公務員最終加薪幅度有待行政長官會同行政會議，同時考慮整體政府財政狀況，以及本港經濟、通脹等因素決定。有公務員團體認為，本地經濟正在復甦，多個企業正搶人才，希望政府按淨指標加薪，否則將難與私人市場競爭。但有人力資源顧問認為調查結果「唔現實」。



薪酬趨勢調查委員會合共調查約113間公司，過去12個月涉及13.4萬名僱員的數據；按照調查方法是計入薪酬趨勢指標的薪酬調整數據，包括「基本薪金」和「額外酬金」(例如:花紅)的變動。初步調查結果顯示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%，扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標分別為4.01%、4.32%、5.47%。

經濟數據向好，但政府財赤嚴重，去年財赤逾千億元，預計2024/25年度仍出現赤字，當局會否依指標「加足」﹐更有意見公務員減薪。公務員事務局常任秘書長梁卓文指，薪酬趨勢淨指標並非行會考慮調薪的唯一因素，需要考慮包括本港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣等，故政府「未必一定跟隨淨指標」。局方稍後會約見公務員團體，了解對調查的意見。 對於高才通入息中位數5萬港元，有否拉高中高層公務員的指標，梁卓文表示沒有直接關係。薪趨會調查期間並無要求企業填寫僱員的來源地。

政府經濟顧問梁永勝指，本港經濟今年首季錄得2.7%的溫和按年增長，連續第5季錄得正增長，大部分GDP的組成部分在第一季都錄得增長，通脹溫和，預料今年餘下時間，本港經濟可望繼續穩健增長，市民就業收入亦穩健增長;加上政府推出提振信心的措施，都對經濟活動有幫助，惟地緣政治局勢和美國減息步伐的風險因素需要留意。 薪酬趨勢調查委員會主席李律仁強調，調查只是初步結果，並非委員會向政府建議的公務員加薪幅度，更不是公務員薪酬調整的唯一考慮因素。委員會下周三將再開會，確認調查結果，向政府提交報告，交由行政長官會同行政會議決定薪酬調整幅度。

周綺萍：調查結果唔現實 對於薪趨會公布的調查結果，資深人力資源顧問周綺萍表示驚訝，認為目前經濟環境欠佳，不少企業加薪幅度僅約3.3%至3.5%，而今次調查得出的數字偏高，若政府「加足」，將對私人市場造成壓力，特別是跟隨政府調整薪酬的公共事業。她直言「調查結果唔現實，但問題係僱主要面對現實」。 不過，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則希望政府按淨指標「加足」，認為目前政府聘請低層公務員有難度，若不相應調高薪酬，將難與私人市場競爭。對於政府面臨財赤問題，有指公務員應該減薪，梁籌庭就說，經濟不景時，公務員通常「萬箭穿心」，若薪酬加幅最終低於今次淨指標，將影響公務員士氣，亦會影響市場。公務員總工會主席馮傳宗亦指，薪酬趨勢調查的機制行之有效，應該尊重機制，按淨指標加薪。