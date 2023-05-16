公務員薪酬趨勢調查將出爐料至少加4%　工會：已經算少

薪酬趨勢調查結果明日（17日）出爐，將影響約18萬公務員今年薪酬調幅。事實上，去年薪酬趨勢調查，扣除遞增薪點後的淨指標，高、中、低公務員分別為7.26%、4.55%、2.04%，引起社會極大反響，商界尤其批評高級公務員加幅並不現實，惟行會最後仍決定劃一加薪2.5%。

工會：4%已經算少

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭估計，按去年復常後各行各業人手不足，許多私人機構都加人工留人，保守估計中、低層公務員薪酬指標，至少應有4%或以上增幅，「已經算少，私人機構一定唔止呢個數。」他又強調，去年政府已「加少咗」，今年經濟開始復常，政府很應該適當調高公務員薪酬。