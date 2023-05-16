公務員薪酬趨勢調查將出爐料至少加4%　工會：已經算少

薪酬趨勢調查結果明日（17日）出爐，將影響約18萬公務員今年薪酬調幅。事實上，去年薪酬趨勢調查，扣除遞增薪點後的淨指標，高、中、低公務員分別為7.26%、4.55%、2.04%，引起社會極大反響，商界尤其批評高級公務員加幅並不現實，惟行會最後仍決定劃一加薪2.5%。
工會：4%已經算少
公務員工會聯合會總幹事梁籌庭估計，按去年復常後各行各業人手不足，許多私人機構都加人工留人，保守估計中、低層公務員薪酬指標，至少應有4%或以上增幅，「已經算少，私人機構一定唔止呢個數。」他又強調，去年政府已「加少咗」，今年經濟開始復常，政府很應該適當調高公務員薪酬。
商界：負擔唔嚟
行會成員、商界立法會議員林健鋒則持相反意見。他指，現時各行各業生意開始恢復，但復常仍在起步階段，經濟水平遠遠未回到高峰，加上出口數字未回升，「大家先啱啱重新有工作，突然薪金要大步三級跳，會負擔唔嚟。」而由於公務員調薪對私人市場調薪亦有指標作用，他對今年幅度看法會傾向保守。
現時港府調整公務員薪酬幅度，主要取決6大因素，包括薪酬趨勢淨指標、經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方薪酬調整要求，以及公務員士氣。過去在2020年及2021年，公務員曾兩年凍薪，至去年劃一加薪2.5%，引起公務員團體不滿，但港府強調，薪酬趨勢淨指標只是其中一個因素，非必然要跟隨。