公務員轉跑道加入國泰 見習機師︰未來辦公室海闊天空

當公務員被坊間形容為手握金飯碗不用愁生活，但亦有人為追夢毅然放棄穩定工作，報名參加見習機師的培訓。32歲徐耀鴻原任政府行政職系工作，19年報名參加國泰見習機師計劃並獲取錄，未料疫情影響受訓，捱過兩年苦等，終成為國泰航空見習機師。國泰昨舉行疫後首屆見習機師畢業禮，徐耀鴻笑指，疫情期間從事合約文職工作，以前工作「永遠不知出面有咩轉變，只係四面牆」，未來「我的辦公室就是天空，甚麼都有可能。」

畢業於港大心理學系後徐耀鴻加入政府，離開前任行政職系中層人員，談及對飛行產生興趣，緣於7年前的一次澳洲旅行時參與了一堂飛行體驗堂。他昨憶述，自己性格是「坐唔定」，比起做朝九晚五的辦公室工作，機師更適合其性格。在19年接獲國泰的錄取通知，他形容當時心情既開心又興奮，詎料爆疫後，不能如期到澳洲做飛行訓練，坦言感十分失望。

在等待「復飛」的兩年間，徐耀鴻惟從事合約文職工作維持生計，承認期間感到「有點難捱，因喜歡飛，願意等」。最終守得雲開，去年終於可到澳洲阿德萊德飛行學校接受飛行訓練，並在今年完成為期55周的見習機師培訓課程。徐耀鴻期盼未來可成為航空業的佼佼者，更希望可為疫情後公司的復甦出一分力。他又自言讀心理學出身，亦有利與其他機組人員和乘客溝通。