公務員轉跑道加入國泰 見習機師︰未來辦公室海闊天空

當公務員被坊間形容為手握金飯碗不用愁生活，但亦有人為追夢毅然放棄穩定工作，報名參加見習機師的培訓。32歲徐耀鴻原任政府行政職系工作，19年報名參加國泰見習機師計劃並獲取錄，未料疫情影響受訓，捱過兩年苦等，終成為國泰航空見習機師。國泰昨舉行疫後首屆見習機師畢業禮，徐耀鴻笑指，疫情期間從事合約文職工作，以前工作「永遠不知出面有咩轉變，只係四面牆」，未來「我的辦公室就是天空，甚麼都有可能。」
畢業於港大心理學系後徐耀鴻加入政府，離開前任行政職系中層人員，談及對飛行產生興趣，緣於7年前的一次澳洲旅行時參與了一堂飛行體驗堂。他昨憶述，自己性格是「坐唔定」，比起做朝九晚五的辦公室工作，機師更適合其性格。在19年接獲國泰的錄取通知，他形容當時心情既開心又興奮，詎料爆疫後，不能如期到澳洲做飛行訓練，坦言感十分失望。
在等待「復飛」的兩年間，徐耀鴻惟從事合約文職工作維持生計，承認期間感到「有點難捱，因喜歡飛，願意等」。最終守得雲開，去年終於可到澳洲阿德萊德飛行學校接受飛行訓練，並在今年完成為期55周的見習機師培訓課程。徐耀鴻期盼未來可成為航空業的佼佼者，更希望可為疫情後公司的復甦出一分力。他又自言讀心理學出身，亦有利與其他機組人員和乘客溝通。
林世雄︰擴大本地航空人才庫支持航空發展
國泰航空昨舉辦疫情後的首個見習機師畢業典禮，徐耀鴻是其中19名完成見習機師培訓計劃的畢業生之一，各人將於7月正式加入國泰，成為二副機長。出席活動的運輸及物流局長林世雄致辭時稱，政府一直鼓勵本地航空公司投放資源培育本地見習機師。長遠政府深信只有不斷擴大本地航空人才庫，才能支持香港的航空業持續發展，並讚揚國泰航空多年來不斷致力訓練及培育本地航空業人才。
國泰航空見習機師計劃自1988年推出，截至本月為止，國泰航空有逾1,000人透過見習機師培訓計劃成為機師，包括185名機長；逾40人更成為飛行訓練機長。7名航務部管理層機師是見習機師畢業生。
今明兩年招募最少800名見習機師
國泰航空現時設有兩個見習機師培訓課程，除舊有計劃，國泰航空亦開辦了全新綜合見習機師培訓課程，課程與香港理工大學及國泰內部新近成立的國泰學院合辦，首批學員將於8月畢業。在香港完成理論課程後，會到亞利桑那州的AeroGuard飛行訓練學校或阿德萊德飛行訓練學校接受飛行訓練，再返回國泰城進行多組員模擬駕駛艙訓練。目標於2023年和2024年合共招募最少800名見習機師，在2022年，國泰已招募了約250名見習機師。