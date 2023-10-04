公務員醫療開支增三成達21億元　政府擬3大樓增專用牙科診所

衞生署轄下設有40間普通科牙科診所、兩間牙齒矯正科診所和一間修復齒科診所，惟因疫情期間要調派人手往抗疫以及人手流失，致輪候時間由以往平均約12個月，大幅延長至逾24個月。公務員事務局表示，今年7月已推出先導計劃，安排逾14萬名公務員和合資格人士到私營牙科診所洗牙，以騰出應診時段予其他人士作定期檢查或牙科新症之用。

3政府大樓擬建牙科診所

公務員事務局向立法會提交文件指，政府會繼續增設服務公務員和合資格人士的牙科診所和手術室，擬建的牙科診所分別位於柴灣水務署總部及懲教署總部大樓、將軍澳政府合署和觀塘綜合發展項目，預計可於2025年第三季至2027年第二季期間分階段投入服務。