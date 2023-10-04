公務員醫療開支增三成達21億元　政府擬3大樓增專用牙科診所

衞生署轄下設有40間普通科牙科診所、兩間牙齒矯正科診所和一間修復齒科診所，惟因疫情期間要調派人手往抗疫以及人手流失，致輪候時間由以往平均約12個月，大幅延長至逾24個月。公務員事務局表示，今年7月已推出先導計劃，安排逾14萬名公務員和合資格人士到私營牙科診所洗牙，以騰出應診時段予其他人士作定期檢查或牙科新症之用。
3政府大樓擬建牙科診所
公務員事務局向立法會提交文件指，政府會繼續增設服務公務員和合資格人士的牙科診所和手術室，擬建的牙科診所分別位於柴灣水務署總部及懲教署總部大樓、將軍澳政府合署和觀塘綜合發展項目，預計可於2025年第三季至2027年第二季期間分階段投入服務。
公務員醫療開支增至21億元
當局又指，公務員和合資格人士的牙科先導計劃屬嶄新嘗試，需時審視結果和評估成效，並會在審慎衡量和檢視成本效益、監管機制等，再考慮是否可進一步由私營醫療市場向公務員和合資格人士提供牙科以外的醫療服務。
開支方面，衞生署為公務員和合資格人士提供的醫療及牙科服務，實際開支歷年持續上升，由2018至19年度約16.354億元，增至2022至23年度約21.400億元，增幅達30.9%。隨着公務員及合資格人士總人數持續增長，加上退休公務員比例增長亦相對顯著，當局預期對公務員醫療及牙科服務的需求亦日漸遞增。