公務員門診「優先籌」惹高人一等觀感 議員倡改字眼為「配額」

有公務員反映診症時被市民質疑「公務員過往幾年做事做得不好，但可以優先診症」

政府自2009至10年度起另外增撥資源予醫管局，加強為公務員及合資格人士提供專科門診及診斷服務。政府提交立法會的文件顯示，2023至24年度提供有關服務的全年撥款約為9,200萬元。立法會一個委員會今日（12日）開會討論有關服務最新概況，有議員關注門診「優先籌」字眼或讓市民覺得公務員好像「高人一等」，提出可否改字眼為「配額」，公務員事務局常任秘書長梁卓文強調不認為字眼存在問題，至於是否改名日後可討論。

市民質疑「公務員近年做事做得不好」

工聯會議員梁子穎表示，有公務員反映診症時被市民質疑「公務員過往幾年做事做得不好，但可以優先診症」，關注「優先籌」字眼或令市民覺得公務員好像「高人一等」、「優先一等」，建議局方避免使用該字眼，應改用「配額」。梁卓文表示，局方目前沒收到職方有關該方面的意見，不認為字眼存在問題，至於是否進行改名日後可討論。