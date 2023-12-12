公務員門診「優先籌」惹高人一等觀感 議員倡改字眼為「配額」

政府自2009至10年度起另外增撥資源予醫管局，加強為公務員及合資格人士提供專科門診及診斷服務。政府提交立法會的文件顯示，2023至24年度提供有關服務的全年撥款約為9,200萬元。立法會一個委員會今日（12日）開會討論有關服務最新概況，有議員關注門診「優先籌」字眼或讓市民覺得公務員好像「高人一等」，提出可否改字眼為「配額」，公務員事務局常任秘書長梁卓文強調不認為字眼存在問題，至於是否改名日後可討論。
市民質疑「公務員近年做事做得不好」
工聯會議員梁子穎表示，有公務員反映診症時被市民質疑「公務員過往幾年做事做得不好，但可以優先診症」，關注「優先籌」字眼或令市民覺得公務員好像「高人一等」、「優先一等」，建議局方避免使用該字眼，應改用「配額」。梁卓文表示，局方目前沒收到職方有關該方面的意見，不認為字眼存在問題，至於是否進行改名日後可討論。
公務員事務局稱字眼沒問題 改名可討論
前保安局局長、新民黨議員黎棟國追問指政府引入公務員優先籌理由是甚麼，梁回應指優先籌是給予現職公務員的安排，原因在於公務員看完醫生之後如果健康情況容許可以回到崗位為市民服務，因此家屬和其他退休公務員沒此安排，而優先籌數量佔整體診症名額約7%。
勞聯周小松關注公務員和合資格人士，在其中10間普通科門診的優先籌使用率超過百分百，促考慮調撥配額解決問題。梁卓文說，優先籌整體使用率為60%，個別門診使用率不高，如有剩餘優先籌名額，會撥予其他市民。