公務員3天育兒假實施一段時間後檢視 引入生日假需審慎考慮政府財政

公務員事務局提出多項優化公務員福利措施，包括為育有3歲以下子女的政府僱員提供育兒假，容許合資格僱員每名3歲以下子女，每年放取3天育兒假。另外，優化節慶日或前夕的特別工作安排，准許僱員於5個節慶日或前夕，當中最多3日提早最多2小時下班。

在立法會公務員及資助機構員工事務委員會，多名議員關注當局會否考慮擴大合資格子女歲數及假期日數。公務員事務局局長楊何蓓茵回應表示，截至今年9月30日，共有超過12000名公務員有子女在3歲以下，強調在制定育兒假安排時，已經平衡各方面因素，包括人手和部門運作的需要。她解釋說由於 3歲以下兒童一般尚未入學，在家中需要較多照顧，因此政府參考各方面因素後，決定將育兒假訂為3天，但當局會在實施一段時間後檢視有關安排。