公屋入息限額擬平均上調2.1%　資產限額擬上調3%

房委會完成檢討公屋入息和資產限額，建議2024至25年度公屋入息限額平均上調2.1%，至於資產限額則上調3%。

根據房委會提交予立法會房屋事務委員會的文件，公屋入息限額方面，根據既定機制計算的下年度入息限額，1人和4人家庭的入息限額會低於現行的限額。但經考慮目前經濟狀況，建議凍結1人和4人家庭的入息限額水平，分別是12,940元及30,950元。2人家庭入息限額則上調0.9%至19,730元，3人家庭入息限額上調1.4%至24,740元，5人和6人家庭分別上調1.5%(37,740元)和4.4%(44,620元)，7人或以上家庭就上調3.1%至48,970元。