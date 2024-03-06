公屋入息限額擬平均上調2.1% 2人家庭月入不超19730元合資格

房委會擬下年度上調公屋戶入息及資產限額，當中公屋入息限額平均增2.1%，但1人及4人家庭凍結在現有水平；資產限額，不論家庭成員人數劃一加3%。房屋局指經調整後，約有15.4萬個私人樓宇住戶符合入息資格。
房委會向立法會房屋事務委員會提交的文件指，根據既定機制計算，2024至25年度公屋入息限額，1人和4人家庭的入息限額會低於現行的限額。但考慮目前經濟狀況，建議凍結在現有水平，即分別是12,940元及30,950元。至於其餘家庭則建議提高0.9%至4.4%，上調180至1,960元。2人家庭入息限額則上調0.9%至19,730元，3人家庭入息限額加330元至24,740元，6人家庭加幅最大達4.4%，升至44,620元，7至10人或以上均加3.1%，當中10人或以上家庭由現行6.399萬元升至6.595萬元。
資產限額劃一增3%
資產限額不論家庭成員人數，劃一增3%；1人家庭由現時27.8萬元上調至28.6萬元，2人家庭上調至38.7萬元，3人家庭升至50.5萬元，4人家庭為59萬元，10人或以上則可以擁有94.5萬元資產。
房屋局指，經調整後，約有15.4萬個私人樓宇住戶符合入息資格(佔私人樓宇非業主戶總數的28.4%)，數字包括了現已申請公屋的住戶，以及符合入息限額但不符合其他申請公屋資格的住戶，例如資產限額、在本港擁有住宅物業及居港年期等。房屋局又指檢討結果是根據行之有效的既定機制，並已考慮當下經濟狀況凍結1人及4人家庭入息限額，檢討結果應為大眾接受。房委會資助房屋小組本月22日開會考慮。房委會又指，若建議的公屋入息限額獲通過，富戶政策下的入息和資產限額亦將會相應調整。