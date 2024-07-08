公屋加租｜何永賢：加10%平衡社會想法 屬可負擔水平

公屋加租｜房屋局局長何永賢強調是可負擔的水平。(港台圖片)

房委會建議今年10月1日起，公屋租金加10%。除富戶外，其他公屋租戶在首三個月均獲豁免租金加幅，即新租金延至明年1月起實施。房屋局局長何永賢強調，今次的加幅下，實際每月租金上調金額介乎49元至572元，平均每戶是約230元，撇除約10.1萬戶由政府繳付租金的綜援戶外，逾六成住戶每月租金加幅為250元或以下，是可負擔的水平。她強調10%的封頂機制亦恰當，暫時沒有想法更改有關機制。

她又提到，真正有需要或是經濟有困難的租戶不需要擔心，政府在制度上已有不同方法作出幫助，強調加幅已經考慮不同因素，平衡社會想法及社會經濟發展，當局提出三個月特別寬免措施，希望住戶於年尾「開開心心」，並在下年1月「齊齊整整」加新租金。

何永賢重申綜援戶不需擔心，有關公屋租金由政府支付，不受加租影響。另外政府亦有相關租金援助計劃，涉及2.2萬戶，包括部分長者住戶，可申請租金寬免，減一半或百分之二十五的租金。

暗示難免租一個月 「21億支出數字不少」

何永賢希望大眾明白公屋租戶相當多，日常維修保養、清潔及保安工作很多，故政府需要有良好財政收入，才能保障公屋居民可以安居。被問到會否考慮免租，何永賢指出，免租一個月相等於21億元支出，現時提出的寬免措施已涉及5.7億元，數字不少，希望大家可以了解。

