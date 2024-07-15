公屋加租｜何永賢：須小心考慮公屋租金調整機制是否加入通脹因素

房委會建議，今年10月1日起，公屋加租一成，每月租金上調金額介乎49元至572元，平均加幅為230元。除了富戶外，其他公屋租戶在首三個月均獲豁免租金加幅，即新租金延至明年一月起實施。在立法會房屋事務委員會會議，多名議員建議優化租金調整機制，房屋局局長何永賢回應時強調，目前機制恰當。 建議優化公式納入通脹因素 A4聯盟楊永杰認為，現時公屋租金調整機制已實施16年，是時候看看機制是否有優化空間，過去一段時間租金連同通脹增幅，超過了薪金增幅，等於居民賺多了， 同時也花多了，建議優化公式反映通脹因素，並建議寬免期延長至6個月。

何永賢說，如果納入通脹因素，需要小心考慮，有通脹亦會有通縮，如果出現通縮，但薪金的減幅少於物價，可能會出現通縮時，反而要加租。她又提到，目前寬免租金3個月涉及5.7億元開支，如果增至6個月，就會增至約11億元，認為要平衡考慮房委會財政狀況。 工聯會郭偉强說，留意到不少長者公屋住戶未必有領取綜緩，他們沒有收入，只靠長者生活津貼維生，擔心加租一成，會令他們節衣縮食。 長者可考慮由市區遷往離島、新界或擴展市區屋邨 何永賢說，房委會有租金援助計劃，目前有2萬2千多戶申請，當中74%申請人是長者戶，他們會獲寬免一半租金。她指出，市區公屋租金較高，離島、新界及擴展市區較低，如果長者不介意搬遠一點，轉換較為鄉郊的環境，住得寧靜一點，可考慮由市區遷往離島、新界或擴展市區屋邨，歡迎有關住戶與屋邨經理商量。