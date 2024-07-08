公屋加租｜公屋加租10%明年1月生效 平均每戶每月加230元(更新)

【15:18更新】香港房屋委員會今日(8日)公布最新公屋租金檢討結果。根據房屋條例，房委會須按可加可減機制每兩年檢討租金，透過政府統計處的在2021年和2023年調查的入息數據來了解公屋住戶的收入變化，因此得出最新公屋租金加幅達到10.7%；惟將按既定機制加幅「封頂」，經調整最新加幅將達10%。而新租金原於今年10月起生效，惟房委會表示會提供三個月租金特別寬免，至明年1月才正式加租，但富戶不會享有此安排。 民建聯房屋事務發言人陳學鋒表示，理解是次公屋租金調整，若按現時公屋戶平均每月租金約2,300元推算，平均每戶每月加租約230元，約6成租戶加租少於250元，認為情況尚算合理。

公屋租金每兩年檢討一次，今日有報道引述消息指房委會已完成新一輪租金檢討，可能將按既定機制加至法定10%上限，料政府最快今日(8日)交代。理論上公屋加租10月起生效，不過，房委會可能建議寬免首三個月租金加幅，涉及約5.7億元，即公屋租戶或許延至明年1月才正式加租，不過富戶不會受惠此措施。若按現時公屋平均租金約2300元推算，即每戶平均每月加租約230元。 寬免首三個月租金加幅 富戶不會受惠 房委會新一份財政預算估計，公屋租金若不作調整，本年度租住房屋運作賬目會有11.67億元赤字。根據《房屋條例》第16A條，房委會須按該例訂明的可加可減機制，每兩年檢討公屋租金一次，並按第一及第二期間收入指數變動調整租金。此輪租金檢討，兩個期間即2021年及2023年的公屋戶收入指數，可能有近10.8%的增幅，房委會將按機制加租至法定10%上限。然而，房委會雖財政緊絀，仍會「派糖」給予紓困措施，可能建議寬免首三個月租金加幅，涉及約5.7億元，公屋租戶料明年1月才正式加租。