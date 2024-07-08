公屋加租｜消息︰公屋加租10% 延至明年1月生效 最快今交代

公屋租金每兩年檢討一次，有報道引述消息指房委會已完成新一輪租金檢討，可能將按既定機制加至法定10%上限(資料圖片)

公屋租金每兩年檢討一次，有報道引述消息指房委會已完成新一輪租金檢討，可能將按既定機制加至法定10%上限，料政府最快今日(8日)交代。理論上公屋加租10月起生效，不過，房委會可能建議寬免首三個月租金加幅，涉及約5.7億元，即公屋租戶或許延至明年1月才正式加租，不過富戶不會受惠此措施。若按現時公屋平均租金約2300元推算，即每戶平均每月加租約230元。

寬免首三個月租金加幅 富戶不會受惠

房委會新一份財政預算估計，公屋租金若不作調整，本年度租住房屋運作賬目會有11.67億元赤字。根據《房屋條例》第16A條，房委會須按該例訂明的可加可減機制，每兩年檢討公屋租金一次，並按第一及第二期間收入指數變動調整租金。此輪租金檢討，兩個期間即2021年及2023年的公屋戶收入指數，可能有近10.8%的增幅，房委會將按機制加租至法定10%上限。然而，房委會雖財政緊絀，仍會「派糖」給予紓困措施，可能建議寬免首三個月租金加幅，涉及約5.7億元，公屋租戶料明年1月才正式加租。