公屋富戶政策傳出辣招 據報多5000戶或需遷離 溫和派憂「殺紅了眼」

最新《施政報告》指，房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，預計下月將相關建議提交房委會討論，明年10月起實施。有報道指現階段建議是將現有超出公屋入息限額5倍便需遷出的規定收緊至4倍，若以此方案計算現時4萬多個公屋富戶中，將有大約5,000戶不再符合入住資格須遷出。惟房委會對如何處理分為「溫和派」及「強硬派」意見，「溫和派」擔心「殺紅了眼」引發社會問題，「強硬派」則認為需出辣招處理問題。

房屋局長何永賢上月表示，提升租金的方向是從「1.5倍變2倍，2倍變3倍」；現行超過5倍入息限額需遷出的規定，可研究收緊至超過4倍。她以一個4人家庭舉例，5倍的月入限額為154,750元，相信足以負擔購買居屋和供樓。

目前公屋富戶政策規定，當入息超過限額的3至5倍時，需按入息範圍繳交1.5倍至2倍租金。全港81萬個公屋戶當中，有4.38萬戶屬富戶。富戶之中有3.79萬戶須交1.5倍租金、5,800戶須交雙倍租金、110戶須交市值租金。

4.38萬戶屬富戶

有報道引消息指，將入息限額收緊至超過4倍「幾乎成定局」，即一個4人家庭的月入若超過12.3萬元，就需要遷出，預計將影響約5,000多戶。惟目前房委會委員對如何處理富戶有不同意見，「溫和派」擔心「殺紅了眼」迫遷會引發社會問題，「強硬派」則認為需「更辣」，現有約11萬戶仍住劏房單位，公屋平均輪候時間維持5.5年，故資源須用得其所，要求富戶遷出引申的問題不應在房委會考慮之列。

羅淑佩強調非要令所有富戶遷離

房屋署長羅淑佩早前接受港台訪問表示，一直將濫用公屋和富戶分得很清楚，強調富戶不一定等同濫用公屋，檢視目的亦非要令所有「富戶」遷離公屋單位，強調檢視富戶政策，討論焦點應在於「富戶」多繳的租金金額，應該定於甚麼市值租金水平才公平合理，署方會提供不同方案，供房委會考慮和討論。