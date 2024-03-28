公屋富戶｜本年度共收回2500公屋　380戶擁港物業　4.2起新一輪申報

公屋富戶政策去年10月起「加辣」，房屋局今日（28日）向立法會提交文件，指除了在去年底向8.8萬戶進行首輪富戶政策申報外，亦已為另外1.49萬戶進行物業查冊後，合共揭發約380個公屋戶在港擁有物業，當中合共100戶已被收回單位，另有60戶已被通知搬走，當局正跟進餘下的約210戶，並預告相關租戶有機會被檢控。 另外，當局亦會在下周二（4月2日）開展新一輪申報，將會向逾25萬個租戶派發富戶政策及居住情況申報表，租戶須於5月底或之前交回房屋署。

190申報戶在港有物業 收回60單位 房屋局文件指，去年10月要求首批8.8萬公屋戶申報居住情況及是否在港擁有住宅物業，至今共收回逾8.7萬份申報表，佔整體99.9%，當中約450戶已主動交回或被收回公屋單位。至於仍未交表的約50戶，房屋署已啟動深入調查，若證實租戶蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，將會終止其租約。 當局亦將首輪申報家庭，與土地註冊處的資料分批比對，截至今年2月底，當局已覆核約5.9萬戶，當中約190戶核實擁有香港住宅物業，其中有60個單位已被收回，另有20戶獲發「遷出通知書」，並會被跟進檢控。當局指，另會向餘下約110戶跟進租約管制行動／檢控。

190戶濫用公屋個案擁港物業 收回50單位 另外，房委會去年10月，亦同時向約650戶納入「富戶政策」周期的家庭，派發「富戶政策」申報表，在收回的逾640份申報表中，並無住戶被查到在港擁有物業，當局指，會繼續跟進餘下未交表約10戶的家庭，並會根據程序發出遷出通知書。 文件提到，除申報的家庭外，當局亦就其他懷疑濫用公屋／虛報資料個案，與土地註冊資料比較及核對，截至今年2月底，共1.49萬家庭受查，在完成覆核的1.19萬宗個案中，約190個家庭證實在港擁有物業，當中約50個單位被收回，另已向約40戶發出「遷出通知書」及跟進檢控；餘下約100戶則會有租約管制行動／檢控。