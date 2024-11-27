公屋居屋政策及遺產條例 終院裁定排除同志伴侶屬違憲

終審法院5名法官一致駁回房委會及律政司上訴，裁定資助房屋政策及遺產條例排除同性伴侶屬違憲，判詞指海外同性婚姻關係與異性婚姻無異。政府及房委會均表示尊重終院的裁決，會仔細研究判詞，以決定適當的跟進行動。婚姻平權協會歡迎裁決，指判決清楚表明任何性傾向人士都應受到法律保障及尊重，差別待遇只會引來更多歧視。
涉及的案件分別是同性伴侶的公屋居住權、居屋居住及擁有權，以及遺產繼承問題。其中兩宗案件的原答辯人吳翰林於2020年離世，轉由配偶李亦豪代表答辯。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李亦豪未能以「家庭成員」身份入住該居屋，亦不能繼承居屋業權。另一申請人為Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民及符合入息資格，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。
同性伴侶申請公屋居屋無損異性夫婦權利
終院頒下判詞指，異性夫婦從來無單獨享有申請公屋及居屋的權利，與其他合資格家庭關係申請均在同一隊伍輪候，同性伴侶申請公屋居屋，無損異性夫婦的權利；又指《基本法》規定異性伴侶才享有受憲法保障的婚姻權利，但不代表房委會的政策免受平等條文審視，因為申請公屋居屋權利，不包括在婚姻的法律地位之內。
終院續指，房委會首要目標是滿足弱勢社群的住屋需要，政策無因異性夫婦是否已生育、計劃生育或有否生育能力而加以區別待遇，故拒絕接納房委會指只有異性夫婦具有生育能力，可支持政府促進人口增長目標的理據。
判詞︰海外同性婚姻與異性婚姻無異
至於遺產條例，終院指，海外同性婚姻是法例規管下公開作出的承諾，具公眾性和排他性，與異性婚姻無異，關係同等密切，亦超越純粹同居的關係，裁定海外合法結婚的同性伴侶與異性婚姻，屬合適的比較對象。
政府一方指，就同性和異性婚姻的差別待遇，是為保持涉及婚姻的法例中「有效婚姻」的一致性。終院法官拒接納該說法，指《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承(供養遺屬及受養人)條例》的立法目的，與其他婚姻法例有別，故認為政府所指的一致性並不存在。