公屋居屋政策及遺產條例 終院裁定排除同志伴侶屬違憲

終審法院5名法官一致駁回房委會及律政司上訴，裁定資助房屋政策及遺產條例排除同性伴侶屬違憲，判詞指海外同性婚姻關係與異性婚姻無異。政府及房委會均表示尊重終院的裁決，會仔細研究判詞，以決定適當的跟進行動。婚姻平權協會歡迎裁決，指判決清楚表明任何性傾向人士都應受到法律保障及尊重，差別待遇只會引來更多歧視。

涉及的案件分別是同性伴侶的公屋居住權、居屋居住及擁有權，以及遺產繼承問題。其中兩宗案件的原答辯人吳翰林於2020年離世，轉由配偶李亦豪代表答辯。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李亦豪未能以「家庭成員」身份入住該居屋，亦不能繼承居屋業權。另一申請人為Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民及符合入息資格，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。