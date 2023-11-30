公屋平均輪候時間上升0.3年至5.6年　房委會預告輪候時間明年上半年續升

今年第三季公屋平均輪候時間回升至5.6年，按季增加0.3年，回復至2022年9月底水平，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。截至今年9月底，約有13.2萬宗一般公屋申請，以及約9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

今年是未來數年公屋產量最低一年

在今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3,500宗，當中獲編配的長者一人申請約940宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為150宗。

房委會解釋，今年至9月底的平均輪候時間較至6月底的平均輪候時間上升0.3年至5.6年，主要是由於在過去數季新公屋單位供應減少，並指今年是未來數年內公屋產量最低的一年，故過去12個月獲安置的一般申請者大部分入住位於市區或擴展市區的翻新單位，其輪候時間較新界區公屋申請者的輪候時間長大約1年，導致公屋平均輪候時間上升。