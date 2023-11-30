公屋平均輪候時間上升0.3年至5.6年　房委會預告輪候時間明年上半年續升

今年第三季公屋平均輪候時間回升至5.6年，按季增加0.3年，回復至2022年9月底水平，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。截至今年9月底，約有13.2萬宗一般公屋申請，以及約9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。
今年是未來數年公屋產量最低一年
在今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3,500宗，當中獲編配的長者一人申請約940宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為150宗。
房委會解釋，今年至9月底的平均輪候時間較至6月底的平均輪候時間上升0.3年至5.6年，主要是由於在過去數季新公屋單位供應減少，並指今年是未來數年內公屋產量最低的一年，故過去12個月獲安置的一般申請者大部分入住位於市區或擴展市區的翻新單位，其輪候時間較新界區公屋申請者的輪候時間長大約1年，導致公屋平均輪候時間上升。
重申公屋平均輪候時間6年封頂目標不變
房委會並預計，公屋平均輪候時間在2024年上半年仍會上升，但隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位料於2025年起陸續落成，整體公營房屋供應會持續增加。房委會重申，公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，公屋綜合輪候時間亦會在2026/27年度回落到4.5年。
翻查房署資料，2021/22年度公屋實質供應量達到近年新高的21,764個單位後，2022/23年度僅有857間公屋落成。房署資料指，因原定於2022/23年度尾落成的約7,600個單位因受新型冠狀病毒疫情影響，竣工日期延後約一至兩個季度至2023/24年度，令2022/23年度落成的公屋數量較低。房署預計，2023/24年度的公屋或綠置居供應量可達12,800間。