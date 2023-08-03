公屋平均輪候時間維持5.3年 分析︰待大量公屋落成才可再回落

房委會最新公布的公屋平均輪候時間與上次相同。房委會表示，截至6月底，在過去12個月獲編配入住的一般申請者，平均輪候時間為5.3年，長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，同樣維持不變。有分析指，相關數字會橫行一段時間，要待數年後較多公屋落成入伙，才會有望再次回落。

根據房委會的最新數字，截至今年6月底，房委會約有133,100宗一般公屋申請，以及約96,900宗配額及計分制下的非長者一人申請。今年第一季獲編配入住公屋的一般申請約2,300宗，當中獲編配的長者一人申請約510宗。同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約有450宗。房委會表示，一般申請者的平均輪候時間，在今年第二季維持不變，主要是由於在季內獲分配公屋單位的一般申請者，輪候時間與過往數季獲分配公屋單位的一般申請者的輪候時間相若。