公屋平均輪候時間維持5.3年　長者一人戶3.3年縮短0.1年

房署最新數字顯示，截至今年3月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者，平均輪候時間維持在5.3年。當中長者一人申請者的平均輪候時間較上一季縮短0.1年至3.3年。
近一年近六成申請者入住翻新單位
房署表示，公屋平均輪候時間於今年首季維持在5.3年，主要由於過去一年有近六成申請者獲安排入住翻新單位，當中八成位於市區或擴展市區。
署方留意到獲編配入住市區或擴展市區的一般申請者的平均輪候時間，較編配入住新界區公屋的長約兩年。長者一人申請者方面，在過去12個月內獲編配入住公屋的長者一人申請者中，超過四成為輪候時間相對較短的新界區申請者。
另外，今年第一季獲編配入住公屋的一般申請共有約4700宗，當中長者一人申請佔約440宗。同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為780宗。而今年首季獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2300宗，其中分別有約1500宗及約800宗，獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。其餘2400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。
截至今年3月底，約有11萬6400宗一般公屋申請，以及約8萬6300宗配額及計分制下的非長者一人申請，與最高位超過15萬及14萬宗比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目，分別明顯下降26%及40%。
原文刊登於 香港電台