公屋平均輪候時間跌至5.3年 房委會委員料再下調空間不大

公屋輪候冊數字持續改善，截至今年3月底的公屋一般申請平均輪候時間為5.3年，按季跌0.2年，按年則跌0.8年。立法會議員兼房委會資助房屋小組成員梁文廣相信，隨輪候較長的申請者已上樓，輪候時間下調空間不大，料未來將「打橫行」，至26/27年度前難以大為改善。

房委會資料，在2023年第一季獲編配入住公屋的一般申請約2,000宗，當中獲編配的長者一人申請約650宗。同季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為290宗。獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間輕微縮短。

公屋一般申請輪候時間連跌4季，由去年3月底的6.1年，跌至今年3月底的5.3年，累跌0.8年，截至今年3月底，一般公屋申請約有13.3萬宗，按季微增400宗。長者一人申請方面，平均輪候時間則連續三季維持在3.9年，按年微跌0.2年，而配額及計分制下的非長者一人申請有約9.7萬宗。

房委會稱，過往數季已消化部分輪候年期較長的一般申請，故現時獲分配單位的一般申請者輪候時間相對較短，拉低平均輪候時間。

