公屋平均輪候時間跌至5.5年 房委會：新公屋落成 有信心回落至4.5年達標

過去一年公屋輪候時間有回落跡象。房委會公布，截至本年6月，公屋一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年，至最新的5.5年。房委會表示，隨著更多新公屋及居屋項目落成，以及打擊濫用公屋的措施繼續實施；加上近兩季入住大埔富蝶邨的申請者的輪候時間較短，料下半年的輪候時間將維持平穩，甚至輕微下調。有團體相信，未來公屋的輪候時間可持續改善，縮至4.5年有望達標。

房委會表示，截至本年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年，至5.5年；長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年，至3.7年。此外，本年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，是自2022年第三季以來，獲編配宗數最多的季度，獲編配的長者一人申請佔約900宗。同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為500宗。

房委會又指，今季合共4,400宗一般申請獲編配入住位於大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新公屋單位，當中長青邨及業旺邨的單位均屬「公屋提前上樓計劃」下分階段提早落成的項目。此外，因入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，故今季的公屋輪候時間相應下降0.2年至5.5年。