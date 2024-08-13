公屋平均輪候時間跌至5.5年 房委會：新公屋落成 有信心回落至4.5年達標

過去一年公屋輪候時間有回落跡象。房委會公布，截至本年6月，公屋一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年，至最新的5.5年。房委會表示，隨著更多新公屋及居屋項目落成，以及打擊濫用公屋的措施繼續實施；加上近兩季入住大埔富蝶邨的申請者的輪候時間較短，料下半年的輪候時間將維持平穩，甚至輕微下調。有團體相信，未來公屋的輪候時間可持續改善，縮至4.5年有望達標。
房委會表示，截至本年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年，至5.5年；長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年，至3.7年。此外，本年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，是自2022年第三季以來，獲編配宗數最多的季度，獲編配的長者一人申請佔約900宗。同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為500宗。
房委會又指，今季合共4,400宗一般申請獲編配入住位於大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新公屋單位，當中長青邨及業旺邨的單位均屬「公屋提前上樓計劃」下分階段提早落成的項目。此外，因入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，故今季的公屋輪候時間相應下降0.2年至5.5年。
房委會：下半年有機會輕微下調
房委會續指，新公屋項目陸續落成，今明兩年亦將有多個居屋及綠置居項目入伙，同時繼續打擊濫用公屋。最近兩季大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的輪候時間較短，受惠於此，房委會預計，公屋平均輪候時間在本年下半年會維持平穩，甚至輕微下調。
隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，整體公營房屋供應會持續顯著增加。房委會稱，有信心「公屋綜合輪候時間」在2026/27年度回落至約4.5年。
翻查房委會及房協的公營房屋建屋量預測，2024/25年度預計有15,200個公屋單位落成，屬市區的有深水埗的白田邨；新界區則有屯門的3個項目，合共提供4,500個單位。至於東涌的兩個項目則提供合共近10,000個單位。至於2025/26年預計有12,100個單位落成。
招國偉：可考慮調整出租與資助房屋比例
公屋聯會總幹事招國偉認為，公屋輪候時間改善，加上今季獲編配公屋單位的數目是近年新高，成績值得肯定。他認為，未來公屋平均輪候時間會持續改善，相信回落至4.5年有望達標。他又建議，考慮在長策的後5年期中，在進一步改善公屋平均輪候時間下，可調整公營房屋中出租與資助房屋比例，增加更多購買資助房屋機會。
房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣相信，隨著幾個大型屋邨未來陸續入伙，有望進一步縮短輪候時間。他又認為，如要確保趨勢下跌，須確保公屋準時落成。