公屋幸福設計指引出爐 電梯設斜凳 大堂加長幼共融座椅

理想居所，除室內環境舒適，人性化配套設施亦十分重要。房屋局公布「幸福設計」指引，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。「指引」提出八個幸福設計概念，如「活力健康」，即設置多功能運動場；亦有「樂齡安居」，在大堂內加設扶手等。整套「幸福設計」指引會於本月12日的專題研討會中發布。 資料來源：房屋局

《施政報告2022》提出「幸福設計指引」，冀為公屋居民創造更舒適的生活空間，締造更有「幸福感」的居住環境。房屋局長何永賢表示，由局方及房委會帶領的跨領域團隊，自去年7至11月考察了26條屋邨，訪問超過3,000名居民，包括問卷調查及深入訪談，最後從居民意見歸納出幸福的定義與「環境」、「健康」和「空間」相關。 團隊分析和總結居民的意見後，得出八個幸福設計概念，包括「活力健康」、「綠色生活」，「樂齡安居」、「跨代共融」、「家社互聯」、「城市連結」、「增值上流」及「地方形象」，涵蓋綠化、運動、樂齡設施等元素。 八個幸福設計概念 ★活力健康 ─ 設置多功能運動場

★綠色生活 ─ 擴展草地綠化

★樂齡安居 ─ 電梯內設斜凳、大堂加設扶手

★跨代共融 ─ 為不同人士設計體驗式康體共樂空間

★家社互聯 ─ 大堂加設社交座椅、電子告示板

★城市連結 ─ 提供單車停放設施

★增值上流 ─ 共享空間供策劃社區活動和服務

★地方形象 ─ 預留空間鼓勵社區共創

信箱裝鈎掛重物 「活力健康」方面，會設置多功能運動場，提升運動體驗；「樂齡安居」方面，會在電梯內設置斜凳、大堂加設扶手等；「城市連結」方面，在接連單車徑的屋邨，提供就近單車徑的單車停放設施，鼓勵短途出行。此外，亦會在屋邨大堂加設不同高度、讓長者和幼兒均可使用的社交座椅；在信箱位置安裝掛鈎，讓居民在取信時可掛重物。 何永賢表示，由於每條屋邨特點不同，故各條屋邨對採納概念各有側重點。她舉例，有些屋邨長者較多，就會加入更多適合長者使用的設施。她又期望，能把相關的概念擴展至私人房屋。至於目前部分屋邨已有相關設施，何永賢表示，幸福設計概念是從宏觀角度出發，不再只著眼於屋邨內的一兩組健身設施，而是擴展至整個社區，例如讓區內的設施與區外的設施互相連接。

概念採用越多 中標機會越高 對於日後作招標時會否將指引納入考慮範疇，何永賢回應稱，若投標者能夠吸收指引內容，且採用得較多，將會獲得更高分，增加中標的機會。她又指，指引提出的建議來自日常細節，料建築成本不會大幅上升。房屋署助理署長(屋邨管理)康榮傑表示，目前沒有為每年翻新的屋邨數目訂下「硬指標」，較為彈性。如居民對設施的意見正面，將會繼續在新屋邨推行。而今年落成、位於屯門的業旺邨第二期以及顯發邨，會採用相關的設計概念。

5條舊邨先「享福」 房屋局現時設有三項「幸福設計概念先導項目」。其中「幸福先行‧預試計劃」挑選了5條屋邨，包括啟業邨、富山邨、澤安邨、水邊圍邨及美林邨，去年已按照幸福設計概念，實行較大規模的改善措施。此外，亦有「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」，每年為約10條屋邨粉飾外牆及提供小型改善工程。另外，房屋局和房委會將於本月7至15日舉行「共築幸福・屋邨節」，活動包括屋邨文化單車導賞、社區藝術創作及專題研討會等；來自3個內地城市和5個國家人士報名參與專題研討會。