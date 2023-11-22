公屋廚餘回收試驗計劃提半年完成 謝展寰：明年擴展至全港屋邨

環保署與房屋署及香港房屋協會合作，在2022年10月底開展了公共屋邨廚餘收集試驗計劃，在屋邨內設置智能回收桶收集廚餘。環境局長謝展寰今日(22日)表示，試驗計劃在今年9月中已擴展至13個公共屋邨共101座樓宇，覆蓋約17萬名居民，較原定目標提前6個月完成。

明年在1,400座樓宇安裝智能回收桶

謝展寰指，試驗計劃推出一年以來，已累積回收超過1,200公噸廚餘，每日廚餘平均收集量約5公噸，回收量符合預期，當中有屋邨超過5成的住戶曾經使用過智能回收桶。他表示，隨着垃圾收費將於明年4月1日實施，預期市民對廚餘回收的需求將會持續上升，故環保署已開始逐步在全港所有公共屋邨、涉及額外約1,400座樓宇安裝智能回收桶，目標在明年內完成。

謝表示，環保署定期派員巡查參與試驗計劃的公共屋邨，承辦商亦會檢查和維修智能回收桶，結果亦顯示智能回收桶及周邊衞生狀況令人滿意。他指，當智能回收桶約7成滿時，系統會自動傳送電話訊息給前線清潔員工，確保他們有足夠時間更換內桶，避免因廚餘桶過滿而導致環境衞生問題。