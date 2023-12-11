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2023-12-11 15:15:39

公屋扣分制加強措施下周一實施　亂拋垃圾噪音滋擾增至扣7分

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房委會早前通過的「屋邨管理扣分制」加強措施，將於下周一(18日)實施，涉及環境衞生、公眾安全及嚴重違反租約的9項不當行為的扣分分數，以及擴大兩項有關環境衞生及／或嚴重違反租約的不當行為的適用範圍。房委會指，如公屋租戶／中轉房屋持證人在兩年內被扣滿16分，其租約會被終止；而有關的前租戶在終止租約後5年內不得再申請公屋。

9項增加扣分分數的不當行為

  1. 「亂拋垃圾」──由5分增至7分
  2. 「胡亂棄置垃圾」──由5分增至7分
  3. 「任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方」──由5分增至7分
  4. 「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」──由5分增至7分
  5. 「造成噪音滋擾」──由5分增至7分
  6. 「在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料」──由7分增至15分
  7. 「損壞雨水／污水管，引致滲水往下層單位」──由7分增至15分，及警告機制不再適用
  8. 「損毀或盜竊房屋委員會財物」──由7分增至15分
  9. 「把出租單位作非法用途」──由7分增至15分

 兩項不當行為適用範圍將擴大

  1. 「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」修訂為「沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程」
  2. 「非法擺賣熟食」修訂為「非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務」。 
「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖）

「屋邨管理扣分制」加強措施

「屋邨管理扣分制」加強措施 「屋邨管理扣分制」加強措施
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