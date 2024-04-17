公屋綠置居2028/29年度項目選址曝光　輪候公屋現金津貼120宗濫用款項未追齊

政府多管齊下增加公營房屋供應，房屋局表示現已覓得足夠土地，可於未來10年滿足30.8萬個公屋單位供應目標，並首次披露2028至29年度預計完工的項目的選址。當局指，未來5年落成的公屋逾八成已進入建築階段。

28/29年度28項目提供3.5萬伙 房屋局回覆立法會特別財委會書面提問指，房委會，2028至29年度共有21個預計完工的項目，包括共提供2.1萬伙的13個公屋或「綠置居」項目，以及7,000伙其他資助出售房屋。房協同期就有一個項目，位於黃大仙的竹園聯合村第一期地盤乙公屋項目，共提供700個單位。