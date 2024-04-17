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2024-04-17 20:42:04

公屋綠置居2028/29年度項目選址曝光　輪候公屋現金津貼120宗濫用款項未追齊

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政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片)

政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片)

政府多管齊下增加公營房屋供應，房屋局表示現已覓得足夠土地，可於未來10年滿足30.8萬個公屋單位供應目標，並首次披露2028至29年度預計完工的項目的選址。當局指，未來5年落成的公屋逾八成已進入建築階段。

政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片／陳奕釗攝) 政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片／鍾式明攝) 政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片) 政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片) 政府現正多管齊下增加公營房屋供應。(資料圖片)

28/29年度28項目提供3.5萬伙

房屋局回覆立法會特別財委會書面提問指，房委會，2028至29年度共有21個預計完工的項目，包括共提供2.1萬伙的13個公屋或「綠置居」項目，以及7,000伙其他資助出售房屋。房協同期就有一個項目，位於黃大仙的竹園聯合村第一期地盤乙公屋項目，共提供700個單位。

區議會分區 項目名稱 房屋類型 預計建成伙數
房委會2028-29年度預計完工項目
中西區 加惠民道第一期 公屋/「綠置居」 900
九龍城區 土瓜灣道^ 公屋/「綠置居」 700
深水埗區 白田第十二期 公屋/「綠置居」 1,900
沙田區 美田 公屋/「綠置居」 500
穗輝工廠大廈 公屋/「綠置居」 1,300
離島區 東涌第42區第二期 公屋/「綠置居」 3,100
東涌第46區^ 公屋/「綠置居」 900
東涌第114區^ 公屋/「綠置居」 2,600
東涌第117區^ 公屋/「綠置居」 2,700
元朗區 橫洲A號地盤 公屋/「綠置居」 2,500
錦上路4a號地盤第二期^ 公屋/「綠置居」 1,700
屯門區 屯門第54區第4A(南)號地盤 公屋/「綠置居」 1,500
北區 粉嶺第48區^ 公屋/「綠置居」 800
公屋/「綠置居」合共 21,000
中西區 加惠民道第一期 其他資助出售房屋 300
觀塘區 業安工廠大廈 其他資助出售房屋 2,300
深水埗區 荔枝角道373號^ 其他資助出售房屋 300
黄大仙區 聯合道^ 其他資助出售房屋 200
離島區 東涌第119區 其他資助出售房屋 1,600
北區 清曉路^ 其他資助出售房屋 600
元朗區 十八鄉路 其他資助出售房屋 700
屯門區 屯門第54區第5號地盤 其他資助出售房屋 1,000
其他資助出售房屋合共 7,000
年度合共 28,000
^ 土地尚未移交房委會。

現金津貼抽查揭約120宗濫用

另外，政府在2021年6月底推出現金津貼試行計劃，向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼，截至今年2月已向9.75萬個住戶發放共約42.5億元津貼，共約26.9萬人受惠。期內，房屋署抽查發現約120宗懷疑濫用個案，署方已終止向有關住戶發放津貼、追回其多領款項和取消公屋申請等，惟涉及的181萬元款項至今只追回約159萬元。

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