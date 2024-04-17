公屋綠置居2028/29年度項目選址曝光　輪候公屋現金津貼120宗濫用款項未追齊

政府多管齊下增加公營房屋供應，房屋局表示現已覓得足夠土地，可於未來10年滿足30.8萬個公屋單位供應目標，並首次披露2028至29年度預計完工的項目的選址。當局指，未來5年落成的公屋逾八成已進入建築階段。
28/29年度28項目提供3.5萬伙
房屋局回覆立法會特別財委會書面提問指，房委會，2028至29年度共有21個預計完工的項目，包括共提供2.1萬伙的13個公屋或「綠置居」項目，以及7,000伙其他資助出售房屋。房協同期就有一個項目，位於黃大仙的竹園聯合村第一期地盤乙公屋項目，共提供700個單位。
|區議會分區
|項目名稱
|房屋類型
|預計建成伙數
|房委會2028-29年度預計完工項目
|中西區
|加惠民道第一期
|公屋/「綠置居」
|900
|九龍城區
|土瓜灣道^
|公屋/「綠置居」
|700
|深水埗區
|白田第十二期
|公屋/「綠置居」
|1,900
|沙田區
|美田
|公屋/「綠置居」
|500
|穗輝工廠大廈
|公屋/「綠置居」
|1,300
|離島區
|東涌第42區第二期
|公屋/「綠置居」
|3,100
|東涌第46區^
|公屋/「綠置居」
|900
|東涌第114區^
|公屋/「綠置居」
|2,600
|東涌第117區^
|公屋/「綠置居」
|2,700
|元朗區
|橫洲A號地盤
|公屋/「綠置居」
|2,500
|錦上路4a號地盤第二期^
|公屋/「綠置居」
|1,700
|屯門區
|屯門第54區第4A(南)號地盤
|公屋/「綠置居」
|1,500
|北區
|粉嶺第48區^
|公屋/「綠置居」
|800
|公屋/「綠置居」合共
|21,000
|中西區
|加惠民道第一期
|其他資助出售房屋
|300
|觀塘區
|業安工廠大廈
|其他資助出售房屋
|2,300
|深水埗區
|荔枝角道373號^
|其他資助出售房屋
|300
|黄大仙區
|聯合道^
|其他資助出售房屋
|200
|離島區
|東涌第119區
|其他資助出售房屋
|1,600
|北區
|清曉路^
|其他資助出售房屋
|600
|元朗區
|十八鄉路
|其他資助出售房屋
|700
|屯門區
|屯門第54區第5號地盤
|其他資助出售房屋
|1,000
|其他資助出售房屋合共
|7,000
|年度合共
|28,000
|^ 土地尚未移交房委會。
現金津貼抽查揭約120宗濫用
另外，政府在2021年6月底推出現金津貼試行計劃，向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼，截至今年2月已向9.75萬個住戶發放共約42.5億元津貼，共約26.9萬人受惠。期內，房屋署抽查發現約120宗懷疑濫用個案，署方已終止向有關住戶發放津貼、追回其多領款項和取消公屋申請等，惟涉及的181萬元款項至今只追回約159萬元。