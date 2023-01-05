公屋總建築成本下一5年期料達3000億　房委會：屬初步估算

房委會財務小組委員會今(5日)審議本年度財政預算案，據最新財政預測，今年每個公屋及居屋單位的建築成本，分別增至76萬元及90萬元，按年度增加16.9%及18.4%。其預計，2023/24年總建築成本約為284億元，按年度增加61%。房委會解釋，受第五波疫情影響，建築材料未能抵港，故本年度建築開支減少，預料需將於2023/24年年度追補入帳。

下一5年期總建築成本料達3000億

房委會表示，由於未來建屋量大幅增加，房委會預料建築成本，會由本年度預算約176億元，逐年增加至2026/27年度近406億元。至於2022/23年度至2026/27年度，首五年總建築開支，按照合共興建9.4萬個公營房屋單位估算，預計達1,472億元。其預料，下一個5年期總建築成本，更會較首個5年期預算，增逾倍以上，即約3,000億元。

房委會財務小組委員會主席陳家樂表示，現時政府已在財政儲備預留824億元，作公營房屋發展和相關基建之用。而房委會財政儲備料至2027年3月底亦有497億元。其強調，現時房委會財政穩健，暫毋須政府注資。惟隨着下一個5年期公營房屋供應倍增，粗略估算建築開支亦隨之急增，惟現時僅屬初步估算，故暫未能提供實際數字。

