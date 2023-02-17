公屋輪候時間微跌至5.5年 房署︰可供編配單位增

最新公屋輪候時間微跌至5.5年。房屋署公布，截至去年12月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為5.5年，較上季的5.6年微跌0.1年。房屋署表示，輪候時間錄得改善，主因過往數季有不少公屋單位可供編配，消化部分輪候年期較長的申請。

房屋署指，一般申請者的平均輪候時間為5.5年，長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，維持不變。去年第四季獲編配入住公屋的一般申請約3,800宗，當中獲編配的長者一人申請約680宗。獲編配非長者一人申請約為620宗。

截至去年底，本港約有13.37萬宗一般公屋申請，以及約9.62萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共22.99萬宗申請，與去年9月比較降4,700宗，當中非單身長者申請，按季少2,900宗。

預計短期內輪候時間窄幅上落

團結香港基金副總裁葉文祺亦指，由於2021/22年度的公屋落成量達到21,764伙的近年新高，令可供編配的單位增多，導致輪候時間由2022年3月的6.1年回落至最新的5.5年。但受到第五波疫情影響，房委會在去年10月公布的2022/23年度預測公屋落成量只有約900伙，預計短期內輪候時間會窄幅上落。但他指，隨著往後數年公屋預測落成量逐漸回升 ，加上政府落實「公屋提前上樓計劃」及簡約公屋等措施，將進一步改善公屋輪候時間，對未來趨勢保持審慎樂觀。