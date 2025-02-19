公屋輪候時間縮短至平均5.3年 李家超︰有信心減至4.5年

李家超表示，本屆政府於2022年上任前，輪候時間最高是6.1年，最新輪候時間縮短了0.8年，跌至5.3年，創6年新低，「(輪候時間)下跌13%，即縮短了9.5個月」，令住戶居住環境及早獲改善外，亦可省回不少租金，「如以住戶是劏房戶來計算，縮短九個半月等候期可以省回租金約3萬元。」他稱這體現了他上任時所提出，6年封頂並縮短輪候時間的目標。

隨着3萬間「簡約公屋」相繼開展及陸續入伙，他稱有信心落實5年內縮減公屋綜合輪候時間至4.5年，即由原先6年縮短一年半的目標。

房屋局長何永賢在社交平台發文指，公布2024年第四季的公屋平均輪候時間，一般申請者的平均輪候時間較上季下跌0.2年至5.3年；對比最高位的2020年9月底數據，整體一般申請由156,400宗下跌24%至118,600宗。非長者一人申請也由2015年12月底的143,700宗下跌40%至86,200宗。30歲以下一般申請者及非長者一人申請者的數目均錄得明顯跌幅，分別由15,600宗下跌52%至7,600宗，以及由74,500宗下跌58%至31,700宗。