公屋輪候時間若縮短 甯漢豪：公私營房屋可調整 或五五比

為解決公屋不足，市民上樓難，政府於2018年將公私營房屋供應比例則由當時六比四調整至七比三。發展局長甯漢豪昨表示，當數年後公屋輪候時間縮減時，長遠絕對有空間調整比例；政府正研究調整新發展區的比例的可行性，例如能否做到「五五比」。 甯漢豪昨出席電視節目《講清講楚》時表示，過去數年定下公私營房屋七比三的比例，期望未來十年的公屋供應不但達標，更能超標，冀縮減公屋輪候時間。倘數年後的輪候時間縮短，便有空間調整七三比例。

甯漢豪

聚集較多人才 七三比或不太配合 她舉例，發展新田科技城有註腳容許公屋比例毋須達七成，稍後出台的新界北新市鎮土地用途亦有相關研究。被問到會否設有比例底線，她說在研究中個別情況的假設，會將公私營比例調整至一半一半。她表示，早前提出發展建議的流浮山尖鼻咀白泥一帶，預計將設有北部都會區版本的「數碼港」，可以聚集較多人才，如果維持公私營房屋七三比可能不太配合；至於市區重建後仍然以私樓為主，在重建地帶亦不適用有關比例。

民建聯新界北立法會議員劉國勳對於政府表明會研究調整比例，表示歡迎及支持。他指，一直提倡北部都會區為香港經濟創造動力，應以產業為主，公私營房屋比例應視乎產業發展方向等，按需要及實際情況調整。北部都會區以創科和專業服務範疇為主，若公私營房屋的比例仍是七比三，相信產業結構、人口及住屋結構難以配對，提出公私營房屋比例需加以調整，例如變成六比四，或者五比五。而除了公營、私營房屋外，北部都會區亦可發展人才公寓等不同房屋種類，以配合實際需要，與產業發展相輔相成。

政府加快興建公屋，並推出3萬個簡約公屋單位，公共房屋綜合輪候時間有望縮短，劉國勳認為是時候研究調整公私營比例，更配合整體發展。 暫不打算向發展商分階段收回地價 政府上季推出沙田小瀝源源順圍住宅地皮，合計收到11份標書。甯漢豪說，成交價在市場估計範圍內，屬利好訊息。被問到較兩年前同區地皮跌價超過一半，政府會否下調全年賣地收入預測，她稱會以平常心面對，當局按照政策目的和市價推地，現時市況不熾熱，地價收入較之前少；又指現時未有打算向發展商分階段收回地價，認為分期將影響政府公帑現金流，過去亦未見發展商投地時有很大訴求希望分期。