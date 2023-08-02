公屋輪候｜一般申請者等候時間維持5.3年　長者等3.9年 (更新)

【17:14更新】新增房委會資助房屋小組委員梁文廣、團結香港基金副總裁葉文祺回應
房委會公布最新公屋輪候時間，截至今年6月底為止的12個月，獲編配入住的一般申請者，平均輪候時間維持在5.3年，而長者一人申請的平均輪候時間，則維持在3.9年。房委會發言人表示，一般申請者的平均輪候時間，在今年第二季維持不變，主要是由於在季內獲分配公屋單位的一般申請者，輪候時間與過往數季獲分配公屋單位的一般申請者的輪候時間相若。
截至6月底有13.3萬宗一般公屋申請
至於今年第一季獲編配入住公屋的一般申請約2,300宗，當中獲編配的長者一人申請約510宗。同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約有450宗。截至今年6月底，房委會約有133,100宗一般公屋申請，以及約96,900宗配額及計分制下的非長者一人申請。
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梁文廣料一般申請輪候時間難回升 至明年底前大致維持5.3年
立法會議員兼房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，一般申請者數字已連續三季處於13.3萬至13.4萬宗的區間，相信已達到新增申請與編配的平衡，並已基本消化了輪候七、八年的申請，故相信一般申請者5.3年的平均輪候時間將大致維持一段時間，並輕微向下，但相信已不會掉頭向上，直至明年底簡約公屋入伙，有助改善輪候時間，但需要待數年後較多屋邨落成入伙，才會有明顯的大跌。
他又指，長者輪候時間連續4季維持3.9年，令人失望。對於粉嶺高球場環評司法覆核或致1.2萬伙公營房屋延遲落成，他指有關供應只影響2029至30年以後的公屋編配，未來數年的輪候時間不會受到影響，政府應要確保未來數年公屋如期入伙，盡快將單位編配予輪候人士。
葉文祺：按時落成簡約公屋較大幅度增可供編配單位數量
團結香港基金副總裁葉文祺表示，情況屬於預料之内，不論平均輪候時間、申請宗數、以及獲編配入住數量，都與上一季基本持平，顯示一些輪候年期較長的申請已在前幾季消化，在可供編配單位數量未發生較大變化前，公屋輪候和編配情況基本保持穩定。他又預計短期内有關數字會繼續維持穩定及窄幅上落，並指要將綜合平均輪候時間從目前水平，進一步縮短至目標的4.5年，關鍵是按時於2024/25年度起落成簡約公屋單位，從而較大幅度地增加可供編配單位數量。