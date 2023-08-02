公屋輪候｜一般申請者等候時間維持5.3年　長者等3.9年 (更新)

房委會公布最新公屋輪候時間，截至今年6月底為止的12個月，獲編配入住的一般申請者，平均輪候時間維持在5.3年，而長者一人申請的平均輪候時間，則維持在3.9年。房委會發言人表示，一般申請者的平均輪候時間，在今年第二季維持不變，主要是由於在季內獲分配公屋單位的一般申請者，輪候時間與過往數季獲分配公屋單位的一般申請者的輪候時間相若。

至於今年第一季獲編配入住公屋的一般申請約2,300宗，當中獲編配的長者一人申請約510宗。同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約有450宗。截至今年6月底，房委會約有133,100宗一般公屋申請，以及約96,900宗配額及計分制下的非長者一人申請。

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梁文廣料一般申請輪候時間難回升 至明年底前大致維持5.3年

立法會議員兼房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，一般申請者數字已連續三季處於13.3萬至13.4萬宗的區間，相信已達到新增申請與編配的平衡，並已基本消化了輪候七、八年的申請，故相信一般申請者5.3年的平均輪候時間將大致維持一段時間，並輕微向下，但相信已不會掉頭向上，直至明年底簡約公屋入伙，有助改善輪候時間，但需要待數年後較多屋邨落成入伙，才會有明顯的大跌。

他又指，長者輪候時間連續4季維持3.9年，令人失望。對於粉嶺高球場環評司法覆核或致1.2萬伙公營房屋延遲落成，他指有關供應只影響2029至30年以後的公屋編配，未來數年的輪候時間不會受到影響，政府應要確保未來數年公屋如期入伙，盡快將單位編配予輪候人士。