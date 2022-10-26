公屋｜何永賢：設3個工作組 確保供應量及增加幸福感

新一屆政府發表的施政報告中提出，就各範疇的項目設立110項指標，包括關鍵績效指標KPI，以評估各大政策局工作進度，當中房屋局政策最少涉及7項。出任房屋局局長接近4個月的何永賢表示，已經設立3個行動組與房屋署合作，確保工作進度。

劏房戶需改善居住環境

何永賢接受傳媒專訪時表示，要面對公屋輪候時間愈來愈長以及改善不適切住房等問題，她形容日都過得很充實，最期望是縮短公屋輪候時間，看到有需要的巿民可以「收鎖匙上樓」。何永賢指，一上任就要處理百日報告的工作，期間要不斷思考解決房屋問題的方法，為未來5至10年的房屋供應作規劃，亦要掌握很多涉及房屋供應量的數字，看到劏房戶的居住環境不理想，認為需要為他們改善居住環境，她期望巿民能夠看到現屆政府已掌握問題及正逐步解決。

已經設立的3個行動組中，其中一個工作組是負責提速提量，確保供應量，以至使用組裝合成法興建公營房屋的比例等；另一個行動組負責創新同科技。但她強調提速提效並非「死做」或「捱夜」，而是要引進新思維和新科技，又指，有信心公務員一向的訓練能令工作穩妥，希望會做到好成績。

何永賢：重舖地面拆欄杆等小工程可增幸福感

另外，施政報告中提及為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引，建議挑選5條公共屋邨作為先導計劃，亦會由何永賢主持專責小組去實行。被問到如何界定及增加居民幸福感，何永賢以維港海濱工程為例，表示工程可能簡單如重舖地面，拆除欄杆或預留空間讓巿民緩跑等，這些小事情可帶來大意義，令市民感受到設施帶來的便利舒適，這些小型工程亦可以套用於公營房屋設施，令巿民用得開心，帶來幸福感。