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2024-09-02 13:52:58

公屋「幸福設計指引」出爐　提8概念　涵蓋綠化運動共融

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房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝)

房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝)

《施政報告2022》提出「幸福設計指引」，為公營房屋居民打造更舒適的生活空間。房屋局(2日)今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。「指引」提出8個幸福設計概念，包括「活力健康」，如設置多功能運動場；「樂齡安居」，如在大堂內加設扶手等。

房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝) 房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝) 房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝) 房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝) 房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝) 房屋局今日推出「幸福設計指引」，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新參考和設計依據。(蘇文傑攝)

涉活力健康及跨代共融等

本港不少屋邨歷史悠久，邨內人口亦老化，翻新時需要更多人性化的設計。房屋局長何永賢介紹，由來自不同界別包括建築師、社工及護理專業等人士組成的團隊，去年7至11月考察了26條屋邨，訪問了超過3,000名居民，透過問卷調查及深入訪談等方式，了解他們對屋邨設施及居住環境等的看法。團隊最終得出8個「幸福設計概念」。

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8個概念包括「活力健康」、「綠色生活」，「樂齡安居」、「跨代共融」、「家社互聯」、「城市連結」、「增值上流」及「地方形象」，涵蓋綠化、運動、樂齡設施等元素，供舊屋邨翻新及新屋邨設計作參考。

何永賢：不會要求用齊8個

何永賢表示，由於各個屋邨均有不同特點，不會要求所有屋邨都用齊8個概念。她舉例，有些屋邨長者較多，就會加入更多適合設施；亦希望將來把設施擴展至私人房屋。對於目前部分屋邨已有相關的設施，何永賢表示，「幸福設計概念」是從宏觀角度出發，不再只著眼於一兩組健身設施，而是擴展至整個社區，甚至可連接至區外的設施。

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