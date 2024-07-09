公屋10月加租10% 平均月增230元 非富戶明年1月起交新租 租戶嘆百物騰貴

全港逾80萬戶公屋租戶將加租一成，最快10月1日起生效，但富戶以外的住戶可延後3個月加租，即大部分租戶將於明年元旦起交新租金，其間不會有額外免租安排。房屋局長何永賢表示，每戶公屋租戶平均加租約230元，相信大部分租戶都可負擔，又稱現無意改變加租10%的「封頂」機制。有公屋租戶慨歎電費、煤氣相繼加價，「最好唔加租」。有房委會委員認為，加租會對基層住戶造成壓力，建議政府可動用更多政策協助他們。

公屋租金每兩年檢討一次，並會按住戶收入變化調整。據2021年和2023年公屋住戶入息抽樣調查結果，公屋居民收入上升10.7%，幅度觸動「封頂」機制，因此剛完成的最新一次檢討建議加租10%。以今年3月平均租金2,297元計算，每月租金加幅平均近230元，實際每戶調整額介乎49元至572元。過去數次加租房委會都有一併提供寬免措施，例如寬免租金或實際上遲一年才徵收新租金等。房委會建議今次不再劃一提供寬免，只是容許公屋租戶在加租後首3個月毋須繳付額外租金，即延遲3個月至明年1月1日起才加租，惟不包括逾3.4萬富戶。

本財年赤字收窄至5.91億元 房委會解釋，一個月的租金寬免涉及21.1億元，將導致房委會今個財政年度的租住房屋運作帳目赤字達21.26億元，形容會嚴重影響財務狀況的可持續性，又認為經濟條件較佳的富戶應能負擔今次租金調整，故寬免並不涵蓋他們。房委會又指，加租一成每年雖帶來約23億元額外收入，但有關收入將用作興建大量的公屋發展項目及維修，計及相關特別寬免措施獲通過後，今個財政年度將損失約5.75億元租金收入，至本年度租住房屋運作帳目赤字將由約11.67億元，收窄至約5.91億元；而至下個財年將轉虧為盈、賺1.85億元。 何永賢相信大部分租戶可負擔 何永賢指，房委會提出的加幅已考慮不同因素，又稱10月1日臨近年尾，「不如年尾過埋年開開心心，然後就喺下年1月1號『齊齊整整』咁加個新嘅租金。」她相信，平均每戶居民每月加230元是大部分居民可負擔的水平，又稱《房屋條例》檢討租金機制設計相當好、合情合理，10%的封頂機制亦恰當，暫無意改變有關機制。她又希望市民明白公屋租戶相當多，日常維修保養、清潔及保安工作相應也有很多，當局要有良好財政收入才能保障居民；並指目前有逾十萬戶綜援戶不需交公屋租金，另有逾2萬戶因經濟困難獲特別租金寬免，反映已有系統照顧真正需要幫助的租戶。