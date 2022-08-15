公屋10月起加租1.17%　租戶獲寬免一年額外租金

公屋租金10月起上調1.17%，每戶平均每月上調26元。(資料圖片)

房委會資助房屋小組委員會今日(15日)按《房屋條例》第16A條，通過2022年公共租住房屋(公屋)租金檢討結果，決定公屋租金將於本年10月1日起上調1.17%，惟同時向公屋租戶提供特別紓困措施，寬免公屋租戶在租金調整後首12個月期間每月因租金調整而須繳付的額外租金。

租戶平均每月多繳約26元

房委會發言人說，《房屋條例》第16A條訂明，房委會須按機制每兩年檢討公屋租金一次，並須按該次租金檢討中第一和第二期間收入指數的變動調整公屋租金，據政府統計處處長在2022年公屋租金檢討編製的報告顯示，今次檢討第二期間(2021年)的收入指數比第一期間(2019年)高出1.17%，故決定公屋租金將於10月1日起上調1.17%。每戶公屋租戶平均每月上調的金額約為26元，租金上調的金額介乎5元至66元。

稱寬免屬考慮疫情作出紓困措施

此外，小組委員會同時決定根據《房屋條例》，向公屋租戶提供特別紓困措施，寬免公屋租戶在租金調整後首12個月期間每月因租金調整而須繳付的額外租金。

小組委員會解釋，儘管租金增幅溫和，但關注到疫情可能對公屋租戶造成經濟困難，決定提供某種形式的紓困措施，以減輕租金上調可能給公屋租戶帶來的經濟負擔，同時考慮到租金增幅、對公屋租戶的影響以及對房委會財政狀況的影響，小組委員會決定通過向公屋租戶提供特別紓困措施，提供有關的特別紓困措施將會令房委會在2022/23及2023/24年度損失合共約2.62億元租金收入。

房委會指，會在新租金實施日期前一個月以書面通知所有公屋租戶，調整的租金將於本年10月1日生效。