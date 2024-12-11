公布綠色轉型路線圖 斥逾6億資助購600電動巴士3000電動的士 謝展寰：確保不因綠色轉型加車費

汽車廢氣是空氣污染的原因之一，世界各地亦因而發展交通綠色轉型。環境及生態局昨公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，將斥逾6億元，資助專營巴士營辦商及合資格的士司機購置電動車；同時改造現有的加油站，加快拓展充電網絡，目標是在2050年前達致的士、專營巴士零排放。環境及生態局長謝展寰表示，隨著電動車技術快速發展，電動車輛價格逐漸下降，未來業界將不再需要政府資助。另有議員認為，路線圖非常實際且具持續性，並稱電價較油價穩定，相信轉用電動車後巴士因油價變動致加價的情況會減少。

新公布的《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》涵蓋當局推動由今年至2050年的轉型時間表及措施，包括資助專營巴士營辦商購置約600架電動巴士，每輛單層電動巴士會資助40萬元、雙層電動巴士則每輛80萬元或每輛巴士成本的25%，以較低者為準，總資助額預計約4.7億元。營辦商要在2027年底前訂購。 至於的士，當局擬資助的士業界買3,000架電動的士，每架資助4.5萬元，相當於電動的士現時市場價格約10%至25%，並將優先更換車齡較高的士。政府會向車齡最舊的士車主發函邀請參與計劃，司機需要於兩個月內回覆，並在半年內訂購電動的士、一年內領牌。資助計劃預計涉及的總資助額約為1.35億元，亦已在新能源運輸基金下預留。如的士車主未能按時回覆，或滿足以上要求，該的士車主將不會獲發資助。 路線圖又提到會加快拓展充電網絡，包括改建傳統加油站、開放巴士車廠充電設施、的士站設置高速充電設施等；路線圖預計2027年底，全港將有約2,000個高速充電樁，比現時增加約500個；大型車輛如電動巴士、貨車及車隊將在車廠、公共運輸交匯處等地充電，而的士則被安排使用「覆蓋全港的高速充電網絡」。

環境及生態局長謝展寰

謝展寰料車價差距收窄 環境及生態局長謝展寰表示，運輸工具佔本港總碳排放量兩成，其中巴士及的士每年碳排放超過140萬公噸，佔總量4%。他又指，電動巴士技術相當成熟，尤其是電動雙層巴士價格過去一年多快速下降，因此是大規模推動電動巴士和電動的士的好時機。政府打算以「鼓勵為主」、「循序漸進」、「避免轉嫁成本予乘客」等原則推行轉型；相信政府提供津貼，可讓巴士和的士車費不會因綠色轉型而加價。 謝展寰又指，香港轉型速度在世界上而言十分快速，目前每10輛新落地的私家車約有6至7輛是電動車，快速充電設施會不斷湧現，預計未來電動車和傳統柴油車的車價差距會收窄，甚至出現電動車較傳統車便宜，業界不再需要政府資助。

城巴擬資助框架內買200輛電能巴士 城巴表示，歡迎政府發表綠色轉型路線圖，將計劃在此資助框架內購入200輛電能巴士。城巴又指，正積極推進氫能巴士第二階段測試計劃，包括引入額外5輛量產型氫能雙層巴士及在港島興建第二座加氫站。期望能與政府保持緊密合作關係，探討長遠零排放車隊轉型的發展策略和額外資助。 九巴亦歡迎資助計劃，稱可減輕因購買電動巴士所造成的財政壓力。九巴指，增添更換車隊時，須考慮專營巴士服務面對鐵路競爭、客量減少和成本上升的挑戰等因素，但九巴會繼續堅定車隊電動化的發展方向，購置新車時會積極考慮引入電動巴士，在確保財政穩健下邁向全線新能源巴士車隊。

轉用電動巴士和電動的士好處

陳恒鑌料電價較穩定 立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌接受本報訪問時指，路線圖非常實際且具持續性，有明確指出多少車輛會受惠、會安裝多少支充電樁，且措施亦與其他政策一致。他續指，因電動車審批需時，3,000架的士和600部電動巴士作為推動綠色轉型起步點非常合宜。 被問到會否擔心巴士因轉型而加車費，陳恒鑌表示電動車營運成本的確存在未知數，但電價較油價及氣價穩定，故巴士公司「燃油價格增加」的加價原因或減少出現。至於電動的士充電會否阻「搵食」，陳恒鑌指的士用快速充電技術，只要約半小時就充好電，而隨充電樁增加，未來的士充電會很方便。 團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺則表示，路線圖顯示政府以綠色交通工具取代傳統燃油汽車的決心，認為內地電動車輛的發展技術日漸成熟，車輛價格有下調的空間，電動車的電費亦較傳統燃油便宜，有助鼓勵營運者轉用綠色車輛。政府應吸取以往推廣石油氣的士及小巴的經驗，在更多適當方便的位置提供足夠的快速充電設施，讓業界及一般市民也能受惠。

