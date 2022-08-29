公平競爭｜競委會：僱主交換僱傭條件涉競爭 非為改善或維持僱傭條件或違「競爭法」

打工仔希望獲得更佳待遇，作為僱主也或冀盡量減輕開支，競爭事務委員會發公告提醒，若僱主之間達成協議，或分享與僱傭條件有關影響競爭，而目的並非改善或維持僱傭條件，尤其當僱主團體的成員並非在與僱員組織協商僱傭事宜的情況下，互相分享對僱傭條件的意向，或公布薪酬建議，有可能違反《競爭條例》。

競委會指，僱主團體或多於一名僱主共同與代表

僱員的組織進行協商僱傭條件，過程及結果可能涉及僱主之間達成協議，或分享與僱傭條件有關並影響競爭的敏感資料，因此可能會引起《條例》下的競爭問題。會方認同僱主們具充分理由共同與僱員組織就僱傭條件進行協商，若協商的目的符合是改善相關僱傭條件，包括維持有關僱傭條件，以及僱員組織在過程中是真正的參與者，競委會目前沒有打算就僱主們進行該等協商時的行為展開調查或採取執法行動，但提醒僱主，凡不符合上述條件並引起競爭問題的行為，競委會均會展開調查。

協商或可改善僱傭條件

競委會行政總裁畢仲明表示，僱主共同與僱員組織協商僱傭事宜能改善僱員的僱傭條件，例如較佳的薪金及福利，如僱員單獨與僱主進行協商，未必能獲得這些成果。會方的公告為為僱主、僱員及公衆人士提供指引，闡明立場，讓市場參與者得到更大的確定性，以及協助推動僱主或僱主團體共同與僱員或僱員組織進行自願協商，讓僱員能從中獲得更佳的成果。