公民黨將解散　梁家傑難評功過指至少行事磊落光明

2006年成立的公民黨，明年3月將正式解散。前黨主席梁家傑接受明報專訪，指最重要是忠於當時的環境因素、形勢做到最好，便是對自己有交代，此刻不願評功過好壞，但對與錯也好至少行事磊落光明。公民黨成立時立志以執政黨思維目標行事，梁家傑因無法履行許下的承諾，向支持者致歉。

公民黨2009年選擇參加「五區公投」、2015年否決政改方案、2019年反修例運動後，黨員在立法會內會選主席時被指「拉布」、黨員參加初選等。對於當初選擇，梁家傑反問「假設歷史是A，結果是否一定是B？A與B之間其實還有很多環境變數，所以難說選了A就一定有B」。梁家傑說公民黨既然完結，要他蓋棺定論也沒意思，但相信「歷史總會記一筆，公民黨存在過18年是如何」。