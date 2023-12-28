公民黨將解散　梁家傑難評功過指至少行事磊落光明

2006年成立的公民黨，明年3月將正式解散。前黨主席梁家傑接受明報專訪，指最重要是忠於當時的環境因素、形勢做到最好，便是對自己有交代，此刻不願評功過好壞，但對與錯也好至少行事磊落光明。公民黨成立時立志以執政黨思維目標行事，梁家傑因無法履行許下的承諾，向支持者致歉。
公民黨2009年選擇參加「五區公投」、2015年否決政改方案、2019年反修例運動後，黨員在立法會內會選主席時被指「拉布」、黨員參加初選等。對於當初選擇，梁家傑反問「假設歷史是A，結果是否一定是B？A與B之間其實還有很多環境變數，所以難說選了A就一定有B」。梁家傑說公民黨既然完結，要他蓋棺定論也沒意思，但相信「歷史總會記一筆，公民黨存在過18年是如何」。
梁家傑表示，公民黨地區黨友都離開、退黨，無人願意接棒，「無人無錢」只好面對現實。梁家傑相信公民社會依然存在，也看到很多人仍在努力，期望可以互相扶持、活好當下。對於曾經的前黨友湯家驊如今成為行政會議成員，梁家傑表示「大家在某一個點行了不同的路，沒有對與錯，大家也要為匆匆幾十年寒暑負責，你和我的選擇不同，大家要承受不同的後果。」
寄語當權者讓市民安心些
對於當權者，梁家傑寄語他們為市民做些事，讓大家開心一點。他認為很多人移民是因為感覺不安心，生活上面對困難，應該做一些事讓市民安心一點。梁家傑寄語香港人要心存盼望，大家有困難、有心結時，可多找朋友飲茶、行山，大家保持聯繫，毋須一定談及政治，保持身心健康，無謂一個人「鑽牛角尖」，對未來不要太灰心，盼望香港會有更好的一天。