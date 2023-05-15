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2023-05-15 22:38:21

公民黨清盤｜5.27開特別大會議決　梁家傑：已經「冇彎轉」

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梁家傑向傳媒表示，公民黨清盤一事已經「冇彎轉」。(資料圖片／陳奕釗攝)

梁家傑向傳媒表示，公民黨清盤一事已經「冇彎轉」。(資料圖片／陳奕釗攝)

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