公營房屋項目行動工作組下周開會 何永賢：會適時交代想法

政府成立兩個工作組加快土地房屋供應。房屋局長何永賢今出席荃灣油麻磡路過渡性房屋的動土儀式時稱，其中公營房屋項目行動工作組下周會開會討論，她透露自己有點想法，會適時交代。何永賢說：「房屋供應未來5年是緊張，如何短中長期都有策略，短期策略當中，利用多一些快速興建辦法。」她又指早上去了大埔房署一個地盤，該處有八座公屋。「我已跟署方討論過，該八座公屋有沒有一些提升、加快的空間，包括跨部門協作。」

被問到能否縮短公屋平均輪候時候6.1年這個數字，以及增加過渡性房屋單位，何永賢表示，有關具體數字並不是簡單在這該場合就可解釋得到的。「如果房屋量是足夠，當然數字能夠反映出來的，剛才SoCO(香港社區組織協會)亦有意見，現時是持開放態度，工作組下星期會第一次開會，我們會抱持開放看法，吸收大家不同的意見。稍後如SoCO有意見告訴我，我都會認真想一想，看看是否做得到。最主要是土地的供應，都有一些想法，不過具體要待工作小組有成果的時候，一併跟大家再談。」

由社協營運的荃灣組合屋位於油麻磡路及昌榮路，佔地4700平方米，興建約200個單位，輪候公屋3年或以上的申請人，預計在明年初可以申請，約有700人受惠。項目大部分為1至2人單位，設有獨立廚房和廁所。